Castellgalí celebrarà aquest cap de setmana una de les seves festes més assenyalades, la del Panellet, amb una àmplia proposta d’activitats, concentrades sobretot en la jornada de diumenge i amb el nucli antic com a escenari central. Allà s’instal·larà des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda la proposta firal, amb mercat de productes alimentaris i artesans, complementat amb una variada oferta. Així, es podran veure les obres de la trobada d’escultors i a la plaça de Joan Cadevall, on també hi haurà la mostra de tractors i maquinària del camp; una exposició de càntirs al museu; i arts i oficis de pagès com ara una filadora, un ferrer, un cisteller i un ceramista al camí del castell. A més, es podrà gaudir d’activitats com ara jocs tradicionals al carrer, una tirolina i un rocòdrom, un globus aerostàtic i un carrussel i vaixell medieval.

Pel que fa a les celebracions més estretament relacionades amb la Festa del Panellet, a les 11 del matí se celebrarà la missa a l’església de Sant Miquel que es clourà amb la benedicció del tradicional panet. Al migdia, a la sortida de l’ofici, tindran lloc els balls tradicionals, i serà a les 2 del migdia que es farà pròpiament el repartiment del pa beneït. A més a més, hi haurà una exhibició de quadre flamenc i, a la tarda, la trobada de socis col·laboradors i teatre. Durant tot el matí funcionarà un servei de trenet. Prèviament, aquest dissabte se celebrarà un torneig de tennis taula, un concurs de dibuix i pintura i, a les 6 de la tarda, la cinquena edició de la trobada de bestiari de foc, que tindrà una mostra que anirà des de la plaça Catalunya fins a la de l’Ajuntament.