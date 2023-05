Sant Fruitós disposarà d'un nou espai de lleure a l’entorn del Pla del Puig a l’inici de curs

La transformació en un espai verd i d’esbarjo de l’entorn de l’escola Pla del Puig de Sant Fruitós on hi havia hagut els barracons, serà una realitat, a tot estirar, a començament de setembre, coincidint amb l’inici del nou curs escolar. Així no preveu l’Ajuntament, que ja té el projecte i s’encarregarà de fer-lo executar després que la Generalitat ja ha enretirat els mòduls i ha deixat en condicions tota la superfície per poder-hi treballar.

L’àmbit d’actuació afecta una àrea de més de 5.000 metres quadrats, que inclou l’espai on durant una dècada i mitja hi havia instal·lats els mòduls per a les aules i els del menjador i els serveis comuns, i que van deixar de ser utilitzats amb l’obertura de l’edifici de l’escola el setembre passat. El projecte, que l’Ajuntament ja ha aprovat i ara es troba en període d’exposició pública, preveu tres espais diferenciats al voltant de l’antiga pèrgola metàl·lica que separava els dos conjunts de mòduls que hi havia, i que entre altres coses s’ha conservat perquè «fa ombra i protegeix quan plou», explica el regidor de Planejament Urbanístic i Territori de Sant Fruitós, David Uró. I és que es troba a la part central del futur espai, i donarà aixopluc a les famílies que vagin a portar o a recollir els infants, a banda de formar un passadís també protegit entre la parada del bus i l’entrada a l’escola.

A partir d’aquesta pèrgola es distribuiran els espais. Cap a la banda nord hi haurà la zona enjardinada amb diverses espècies vegetals i parts amb sauló, i en un espai contigu però en direcció sud, cap a l’escola, hi haurà una àrea més pensada per a l’esbarjo, amb un paviment de formigó i diversos jocs infantils. Tot plegat, es completarà amb mobiliari urbà divers, instal·lacions d’enllumenat, sanejament, i abastament d’aigua potable i reg. Finalment, encara hi haurà un tercer àmbit amb una àmplia zona d’aparcament al costat de l’edifici de l’escola i a tocar de l’avinguda de Sant Joan. De fet, l’aparcament, de 98 places per a vehicles, ja el va condicionar la Generalitat després d’enretirar les cargoleres, però ara l’Ajuntament hi haurà de col·locar un sistema de protecció amb tanques de fusta d'un metre d'alçada per delimitar-lo de la zona de vianants.

Les diverses àrees que contempla el projecte es desenvoluparan en diferents fases, però que en alguns casos podrien coincidir, de manera que estarà tot acabat just abans de començar el nou curs escolar, el proper setembre, segons ha apuntat el regidor David Uró. Els treballs es podrien inicar a principis d’estiu, un cop exhaurit el període d’exposició pública, amb la idea que la brigada municipal s’encarregui de col·locar les tanques a l’aparcament (la qual cosa es preveu d’execució ràpida), mentre que el parc infantil i l’àrea verda es treuran a licitació, per la qual cosa aquestes actuacions es podrien allargar més.