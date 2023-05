La fira Santpedor en Flor ha tornat a engalanar els carrers i les places del centre històric del municipi bagenc, tot i la situació de sequera que viu el país. L'edició d'enguany de la fira gira entorn la representació d'emocions i sentiments a través de l'ornamentació floral inspirada en quadres artístics.

Un any més, entitats i voluntaris han estat els grans ideòlegs del Santpedor en flor, tal com explica Ferran Farré, tècnic de Promoció Econòmic del consistori. Aquest any, vuit entitats del poble han representat un sentiment a través de les flors, inspirant-se en algun quadre d'art. Les emocions que es volen evocar són: bellesa, por, compassió, alegria, rauxa, solidaritat, amor i justícia.

Una de les ornamentacions més colpidora és la que evoca el sentiment de por, que ha anat a càrrec de l'entitat Santpedor Art i Creació, el quadre escollit per representar aquest sentiment ha estat el famós Crit d'Eduard Munch. Maria Dolors Llort, membre de l'entitat, explica que han fet servir cactus perquè "les punxes representen tot allò que ens fa por", a més al costat d'aquests cactus hi ha paraules engabiades com angoixa o fòbia que són "les emocions que ens porten a tenir por". A dalt d'aquesta representació i penjant d'un fil hi ha les flors decoratives, que per Llort són "el que ens allibera de les paraules engabiades".

Una altra de les representacions més originals ha estat el del sentiment de bellesa, a càrrec de l'associació de puntaires de Santpedor. Han representat l'emoció a través del quadre del Naixement de Venus de Botticelli. Per Maria Antònia Badal, una de les membres de l'entitat, és un quadre molt ben trobat, però lamenta que "les flors es panseixin tan de pressa".

A part d'aquestes representacions a compte de les entitats, també s'organitza un mercat de flors a la plaça Gran U d'octubre, que ha coincidit amb el mercat de proximitat i el mercat de la Ramponia. Maria Josep Arévalo és la propietària de la botiga agropecuària Cal Pere i està venent flors a la plaça. Explica que "s'ha venut planter, però no tant com en edicions passades per la situació de sequera de Santpedor", per ella les vendes a persones de fora del poble són les més importants perquè "a Santpedor està prohibit agafar aigua de la Séquia per regar i la gent s'ho pensa bastant abans de comprar flors". Arévalo explica que les vendes del matí han anat "millor del que pensava" i està molt satisfeta amb l'edició d'enguany del Santpedor en flor.

Pel que fa a la sequera, des de l'Ajuntament asseguren que l'ornamentació d'aquest any és molt més "austera" que en edicions passades i la gran majoria de les flors estan en espais interiors. L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, ha valorat molt positivament l'organització de tot el cap de setmana i ha ressaltat la feina feta per les organitzacions del municipi dient que "cada any tenim més entitats que col·laboren amb Santpedor en flor i estem molt contents que la gent cada vegada es faci més seva la fira".

Al mercat situat a la plaça de davant l'Ajuntament també hi havia una parada de flors de l'Ajuntament. Es tracta d'una iniciativa de l'oficina del porta a porta, que "fa un agraïment" a tots aquells veïns que hi formen part i fan una bona tasca de reciclatge. Es dona una flor als veïns que estiguin registrats al sistema informàtic de l'Ajuntament i com a novetat d'aquest any també s'entrega una bandera del municipi.

L'alcalde ha dit que "és un cap de setmana per la cultura i la cultura popular". Les visites teatralitzades que s'han organitzat per la Vila de Santpedor en el marc de la fira de les flors han estat tot un èxit, segons informen fonts del consistori, les dues han fet ple i "tothom hi sortia molt content".