La CUP vol evidenciar la falta de polítiques de mobilitat sostenible a les comarques centrals i ho va fer aquest divendres, aprofitant l’hora punta en què els vehicles de l’àrea metropolitana pugen el cap de setmana. Per aquest motiu, la formació va col·locar una pancarta a la C-55, a l’altura de Monistrol de Montserrat, sota el lema "menys cotxes, més transport públic, més vida", per reclamar la necessitat d’inversió en transport públic a la Catalunya Central per "descongestionar carreteres que no estan pensades per tenir el volum de cotxes que reben actualment" i per reduir la contaminació atmosfèrica, tal com va explicar Roser Alegre, candidata i regidora de Fem Manresa.

"La C-55 és una carretera col·lapsada, mentre la C-16 és una autopista infrautilitzada", va assegurar Núria Culebras, candidata i regidora de la CUP de Monistrol de Montserrat, que exigeix "amb urgència" descongestionar la C-55, una carretera que és la principal via de pas gratuïta que connecta Barcelona amb les comarques centrals. Aquesta és una demanda que fa anys que reclamen els anticapitalistes, ja que la via divideix Monistrol de Montserrat en dos i el volum del trànsit i la velocitat a la qual s'hi circula "no només suposa un alt nivell de contaminació acústica i ambiental sinó que també és un risc per la seguretat dels veïns" que necessiten travessar la carretera per accedir a serveis bàsics com els centres educatius o el CAP. També reclamen que el parc natural no permeti el pas de vehicles privats.

En aquest sentit, la formació detalla que la solució per buidar la carretera de cotxes és la gratuïtat de l’autopista, en ambdós sentits i des del Vallès, i millorar la competitivitat de la xarxa ferroviària, tant l’existent com creant noves connexions. En aquest sentit, doncs, Alegre proposa que les millores a la línia R4 de Renfe passin per "tornar a implementar serveis semidirectes que permetessin seguir cap a Calaf, Cervera i Lleida, i escurçar el trajecte Barcelona-Manresa construint el túnel del Turó de Montcada", per anar de Cerdanyola del Vallès a Montcada Bifurcació sense haver de donar tota la volta a Montcada i Reixac.

El tren comarcal i el servei d’autobús, una prioritat per la Catalunya Central

Un de les apostes de la CUP és el tren comarcal, que aprofitaria les vies ja existents al Bages, tant per l’eix del Llobregat, direcció Sallent i Berga, com per l’eix del Cardener, direcció Súria i el Solsonès. Així, la formació rebutja la inversió de més de 40 milions d’euros inicials que es farà a Manresa per fer un soterrament i canvi d’estació, però que "no milloraran en cap cas les dinàmiques de la mobilitat comarcal ni tampoc suposarà un canvi en l’ús del vehicle privat". Així ho va explicar Alegre, que afirma que el tren comarcal permetria "una connexió ferroviària territorialitzada a la Catalunya Central".

En el seu pas per Monistrol de Montserrat, els anticapitalistes demanen més freqüència d’FGC, amb un horari més variat i ampli (tant per l’horari inicial com pel final), i un millor manteniment de les línies ferroviàries. A més, també denuncien que el municipi no té zona tarifària i, per tant, els usuaris del transport públic passen a dues zones quan es mouen al municipi del costat. Això suposa un greuge comparatiu sobretot pels joves, que no tenen zona gratuïta com sí que passa a altres municipis.

Pel que fa al servei d’autobús a la Catalunya Central, Alegre insisteix que ha de ser complementari allà on no arriba el tren i, per tant, demanen una bona coordinació dels busos interurbans amb el tren i que tota la ciutadania tingui accés a la informació necessària per accedir al transport públic de la comarca. En aquest sentit, el Consell Comarcal de Bages ja va aprovar una moció el passat mes de març, per iniciativa de la CUP, per elaborar un mapa amb tota la xarxa de transport públic existent a la comarca, tant a les marquesines com en format digital.

D’altra banda, la formació insisteix en el fet que la Generalitat treballi en un nou marc de transport interurbà. Així, els anticapitalistes demanen que, aprofitant les concessions acaben el 2028, la Generalitat redefineixi tot el sistema a partir de les necessitats de transport públic de la població, i no a partir “dels interessos de les empreses operadores”.