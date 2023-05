Més d’un segle de records del Poble Nou de Manresa

Jaume Puig Bou

Autor del llibre «records d’un segle»

«M’agradaria que el nostre Poble Nou fos cada dia una gran festa major»

Després de tota una vida al barri manresà del Poble Nou, Jaume Puig Bou creia que fer el llibre de records del barri era «un regal per als veïns», que es va anar convertint a poc a poc en una «satisfacció personal», que es va acabar complint.

Un dels records que guarda millor de la seva infantesa són les festes majors del barri. «Tothom hi participava, els pares, els nens, els avis, formaven part d’una cosa molt maca que ara ja no existeix».

Tot i que la festa popular encara existeix, per a Serra «ja no hi ha l’ambient de companyonia que hi va haver en el passat» i sent molta llàstima que hi hagi veïns que no se saludin pel carrer «i que no tan sols es coneguin entre ells». L’associació de passar-ho bé amb la festa major és tan potent que Puig diu que «m’agradaria que el nostre Poble Nou fos cada dia una gran festa major».

Amb 83 anys, creu que el millor que li podria passar al barri és que hi tornés haver l’ambient col·laboratiu i de força conjunta que va portar a crear l’associació de veïns quan va poder ser legal. «Una de les mancances més grans d’aquest barri és que l’associació de veïns no té ni un local esportiu», denuncia. Antigament, el pati de l’escorxador havia servit per fer-hi moltes activitats esportives, però ara és un espai que forma part de la universitat.

«L’únic que hi ha és un local per fer-hi les reunions i algun acte molt petit, però només per als qui són socis de l’associació, més enllà d’això no es pot dur a terme cap acte perquè no hi ha prou espai», manifesta Jaume Puig. Explica que és una reivindicació que fa molt temps que els veïns reclamen, però que, des que es va perdre el pati de l’escorxador, no s’ha trobat cap espai alternatiu per organitzar-hi activitats esportives i culturals. «És molt important, sobretot per a la canalla i els més joves», assegura Puig.