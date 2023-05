La Festa dels Resistents de Castellbell i el Vilar ha tornat amb més força que mai després de tres anys sense celebrar-se. Ha resistit les inclemències del temps perquè tot i que ha plogut una estona ningú no ha marxat. L'edició d'enguany ha centrat la representació teatral en un personatge històric del poble: Mansuet Boxó, un líder de la insurrecció considerat per alguns l'heroi i per d'altres el bandit de la vila durant el Trienni Liberal, que va anar del 1820 al 1823, ara fa dos-cents anys.

Aquesta representació teatral es remunta a una època en que els habitants de Castellbell van organitzar una insurrecció en contra del govern amb idees liberals. El teatre s'ha dut a terme de forma itinerant, passant per set llocs emblemàtics del Vilar, des del pla davant del Puig fins la plaça de l'església amb el paisatge de la muntanya de Montserrat de fons. Dels més de trenta actors que han format part de l'obra, només la minoria eren professionals, tot i això, el resultat de l'obra ha estat més que satisfactori. Segons explica el coordinador general de l'obra, Josep Maria Claret, es necessita un "equip molt diligent per preparar una representació d'aquestes característiques". Tota la recreació històrica estava ambientada amb música i efectes especials, en alguna escena de guerra fins i tot apareixia un fum negre que posava en situació a tot el públic. Durant tots els mesos de preparació de l'obra, Claret ha tingut la sensació que "la gent tenia moltes ganes que sortís tot perfecte" i que "estava molt conscienciada de la importància d'aquesta festa, sobretot després de la parada per la Covid". A part dels actors i voluntaris que han fet possible la representació i tota la festa en general, des de l'organitzador s'ha donat valor a la feina feta per l'esbart dansaire santvicentí, que ha participat en alguns moments puntuals de l'obra. Al llarg de tot el cap de setmana la recreació s'ha representat quatre vegades i des de l'organització calculen que en total hi han passat un miler d'espectadors. A part de la representació teatral amb Mansuet Boxó com a protagonista, la fira es va inaugurar ahir dissabte a les 10 del matí amb l'obertura de la Taverna, el punt d'informació, l'espai de Petits Resistents i el Mercat que s'ha concentrat al carrer del Vilar. Avui diumenge a les 4 de la tarda s'ha donat per acabada la festa amb el tancament de la Taverna del Sometent a l'Era del Pere del Gall. L'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, ha fet una valoració molt positiva de la festa. Ha dit que "totes les representacions han tingut molt bona acollida entre la gent" i considera que "ha estat un encert centrar l'obra principal en la història d'un personatge". Des del consistori, Badia ha volgut agrair a tots els voluntaris que han col·laborat en la festa i també a tota la direcció artística. L'alcaldessa ha recordat que aquest cap de setmana també s'ha celebrat al seu municipi la Festa del Panellet, que també es fa a Castellgalí. Ha fet saber que "és una tradició que es conserva en molt pocs llocs", pensa que és un fet molt positiu que aquest any hagin conicidit les dues festes perquè "si algú ve a Castellbell per veure alguna de les dues coses, podrà gaudir també de l'altra".