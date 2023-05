La segona tongada de tempestes d'aquest es de maig ha arribat amb pedregades al Berguedà i a la Cerdanya. Una de les poblacions més afectades ha estat Puig-reig, on han caigut un 26 litres per metre quadrat i s'han hagut d'anul·lar dos partits de futbol: el Puig-reig contra el Joanenc de segona catalana i el derbi sallentí de tercera catalana. L'alcalde del municipi, Josep Maria Altarriba, no tenia constància d'afectacions més enllà del que és habitual.

Un altre dels municipis on ha pedregat ha estat Vilada, al Berguedà. L'alcalde, Quim Espelt, tampoc no sap de gaires afectacions al poble que fossin greus. Pel que fa a la circulació, hi ha hagut aturades puntuals en punts de la C-16 al seu pas per l'Alt Berguedà. Hi ha hagut avisos per part del Servei de Trànsit per l'existència de bassals en aquesta via.

Els municipis on més aigua ha caigut de la comarca del Berguedà a part de Puig-reig, han estat Sant Jaume de Frontanyà amb 25 litres per metre quadrat; La Quar, amb 20 litres i Guardiola de Berguedà i Gisclareny amb set litres per metre quadrat cadascun. Fora de la comarca, destaquen els valors d'Ulldeter, a Girona, amb 70 litres; el 29 litres de Núria i els 25 a Sort.

Segons el meteoròleg Marc Noguera, aquesta situació d'inestabilitat és molt típica en els mesos de primavera i també a l'estiu. Noguera explica que les pedres es formen perquè hi ha un contrast molt gran entre la temperatura freda dels núvols i la calor que hi ha a la superfície.