L'aniversari de la Mare de Déu del Patrocini de Cardona acaba sota la pluja

La Mare de Déu del Patrocini celebra enguany el seu 600è aniversari. Per commemorar l’arribada de la talla a la Vila, els cardonins han organitzat i celebrat diversos actes des del mes d’abril. Ahir, de fet, va tenir lloc la processó de la imatge pels carrers del nucli antic, un fet poc habitual si no es té en compte la festa major anual que es celebra cada setembre.

La processó va estar presidida pel Bisbe de Solsona, Francesc Conesa, acompanyat pels preveres de la parròquia, Carles Pubill i Antoni Guixé, fills de Cardona. La rua va sortir de l’església de Sant Miquel a 2/4 de 6 de la tarda per desfilar pels carrers del nucli antic i, tot seguit, dirigir-se davant de l’ajuntament, on l’esperaven les figures de l'àliga, els gegants i els nans. Abans d’arribar-hi, però, es va posar a ploure i els gegants es van haver d’aixoplugar sota els porxos. "Si la pluja t’agafa abans de començar es trasllada tot a un interior, però si t’agafa a la meitat has de continuar malgrat les circumstàncies", va declarar Daniel Flores, vicepresident de la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini, entitat organitzadora de l’acte.

La processó va arribar a l’ajuntament i allà es van dur a terme els ballets del Ball de Bastons i de l’àliga en honor a la marededéu sota un plugim suau que va durar tota la tarda. A continuació, la imatge es va dirigir al temple per celebrar la solemne eucaristia presidida pel bisbe Conesa.

El vicepresident de la confraria va destacar que aquesta processó és una fita important, no tan sols a nivell religiós sinó també històric ja que s’està fent honor als orígens marsellesos de la talla gòtica que va arribar a Cardona fa sis-cents anys a mans del comte Joan Ramon Folc I de Cardona, com a trofeu d’un saqueig efectuat l’any 1423.

Es tracta d'una escultura de pedra policromada i de mida natural datada del segle XIV, atribuïda al mestre de Rieux (Occitania francesa) i considerada una de les talles gòtiques més belles de Catalunya. Surt en processó cada any per festa major, però també ho fa en ocasions molt especials. L'any 1940 va ser portada triomfalment pels carrers de la vila celebrant la seva reconstrucció i recuperació després dels danys que va patir durant la Guerra Civil. L'any 1965 va ser portada per segona vegada en processó per la celebració dels vint-i-cinc anys de la seva recuperació. Pel mateix motiu va sortir per tercera vegada l'any 2015 i enguany, l'any 2023, es commemora la seva arribada a Cardona.

Al llarg dels pròxims mesos Cardona acollirà més actes per celebrar l'aniversari de l'arribada de la marededeu, entre els quals hi haurà diverses conferències sobre la imatge i els tresors litúrgics de Sant Miquel de Cardona i una peregrinació a Roma, a la tardor, a càrrec de la Coral Cardonina.