L'exterior del Museu de la memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós de Bages ha aplegat aquest cap de setmana un centenar de persones que han volgut prendre part en la segona edició del Dones de vi, un esdeveniment per donar veu i visibilitat a la figura de les dones en tots els àmbits de la viticultura.

Durant la tarda de dissabte, les diferents dones de vi van parlar de paisatge, de cultura, de territori, de sostenibilitat, i de tots aquells aspectes que envolten el món del vi, des de la veu de les dones. En l'acte hi van prendre part Maite Esteve, de vins El Cep (DO Penedès); Noemí Poquet, del celler Molí de Rué (DO Tarragona); Judith Sabaté, del Portal de Montsant i Abadia de Poblet (DO Montsant); Maria Barrena, del celler Entre vinyes (DO Tarragona); Marta Pairó, del celler Pere Guardiola (DO Empordà); Silvia Cullell, periodista i sommelier; Maria Rosa Farré, escriptora i fotògrafa; i Alba Gracia, historiadora i directora del Centre d'interpretació La Malvasia de Sitges. L'acte el va conduir la periodista i sommelier Ruth Troyano, acompanyada per la sommelier Clara Antúnez, que va dirigir el tast de vins.

Des d'aquesta àgora femenina es van exposar projectes en què es va posar de relleu la tasca que estan realitzant les dones en aquest àmbit, i les perspectives de futur. En aquest sentit, la periodista i directora de Vadevi.cat, Eva Vicens, va finalitzar l'esdeveniment fent un recull de totes les experiències que van sorgir durant la jornada.

La voluntat d'aquest acte és la de convertir-se en un punt de trobada per a totes les dones del món del vi de Catalunya i oferir-los un espai per poder-se conèixer i compartir experiències. És per aquest motiu que prèviament a la jornada, les participants van fer una visita a la Fundació Alícia i als horts de Sant Benet de Bages, acompanyades pel director de la Fundació Toni Massanés, on van compartir un dinar plegades a la fonda amb l’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, i la regidora de Cultura, Laia Feliu.

Aquest esdeveniment ha estat organitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb l’impuls de la tècnica del museu Liliana Costa, treballant conjuntament amb La Gastronòmica, formada per Clara Antúnez i Jaume Montayà.