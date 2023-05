L’Ajuntament de Santpedor ha tancat l’exercici del 2022 amb un resultat pressupostari positiu de 710.000 euros, amb capacitat de finançament positiva, amb un endeutament del 0,2% i un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu. Els comptes van ser aprovats en el darrer ple municipal, celebrat aquest dimarts a la Capella de Sant Andreu.

En aquest sentit, el ple va aprovar un expedient de modificació de crèdit per valor de 784.151,33 euros amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, resultant de la liquidació de l’exercici 2022. Amb aquesta modificació de crèdit es preveuen despeses per a la compra de l’edifici del celler cooperatiu, l’adquisició de vehicles per a la policia local i la brigada municipal, treballs forestals per a la prevenció d’incendis o la remodelació integral de les sales de filtratge de la piscina municipal, entre d’altres.

El dictamen va comptar amb els vots a favor d’ERC i Junts per Santpedor i l’abstenció de la CUP, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem. L’alcalde, Xavier Codina, va assegurar que un cop descomptats els imports compromesos de l’exercici anterior i la modificació de crèdit aprovada, l’Ajuntament compta amb prop d’un milió d’euros de romanent per a despeses generals i compta tancar l’exercici 2023 amb el 0% d’endeutament.

D’altra banda, al mateix ple l’Ajuntament de Santpedor va aprovar definitivament la modificació del projecte d’urbanització de les obres complementàries del Mirador de Montserrat. Després de l’aprovació inicial aquest mes de gener, s’han presentat al·legacions que han estat estimades parcialment pels serveis tècnics municipals. Es tracta de permetre l’aparcament mitjançant la construcció d’una cuneta plana remuntable en el tram del camí de Vallbona, entre els carrers Avet i Pi, i preveure la instal·lació de quatre bandes reductores de velocitat per minimitzar el risc d’accidents.

Modificació del projecte tècnic del pavelló

L’Ajuntament va aprovar també ordenar la incoació de modificació del projecte tècnic de l’obra de reforma i ampliació del pavelló municipal Rafa Martínez d’acord amb el document que redacti la direcció facultativa de l’obra. Aquest dictamen arriba després que aquesta empresa presentés una proposta de modificació estructural diferent a la prevista al projecte tècnic aprovat. Davant d’aquestes diferències estructurals, l’Ajuntament va encarregar un informe pericial a una empresa especialitzada, que conclou que tot i que les dues opcions estan calculades correctament, la situació actual de l’obra requereix que es construeixi l’alternativa proposada pel contractista.

La sessió plenària també va donar llum verda al reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Santpedor amb els vots a favor de tots els grups. La iniciativa sorgeix d’una moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català, presentada pel grup municipal de la CUP el mes de març de 2022. Un dels acords era crear un reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament, que s’ha aprovat en aquest Ple ordinari, amb l’objectiu de disposar de norma jurídica que reconegui i empari les actuacions municipals que es duguin a terme en català, amb la voluntat de promoure la utilització i la promoció del català com a llengua pròpia.

Protocol per prevenir l’assetjament sexual

El Ple de maig també va servir per aprovar per unanimitat el protocol intern per a la prevenció, detecció, actuació, seguiment i reparació davant de situacions d’assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament de Santpedor i tirar endavant el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages i l’Escola La Serreta per a la utilització de l’espai de cuina en la modalitat de cuina «compartida».

El Ple de maig va aprovar per unanimitat inadmetre la documentació presentada per l’empresa L’Onada, concessionària del servei públic de la Residència Can Jorba, en relació als estats financers de l’exercici 2022. El Consistori considera insuficient la documentació per donar compliment al Plec de clàusules, que ha de permetre conèixer les dades exactes dels diferents conceptes que integrin tant els ingressos com les despeses i els eventuals beneficis d’explotació. El dictamen aprovat també requereix a l’empresa que presenti una auditoria econòmica signada i validada corresponent a l’exercici 2022.