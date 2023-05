Finalment Sallent ja té empresa per construir l’esperada nova residència i centre de dia per a la gent gran. El ple d’aquest dimecres ha aprovat l’adjudicació de l’obra a la UTE entre Cots i Claret i Certis, després de dos intents previs fallits. La idea és que les obres puguin començar el proper mes de juny i durin vint mesos.

Ha estat un camí complicat, el de la residència, fins al final. Dimecres, quan tot estava previst per fer una aprovació per unanimitat, una dona ha irromput al ple a crits, insultant els regidors. L’alcalde ha intentat fer entrar en raó a aquesta persona, però no ha aturat ni els crits ni l’actitud. Se l'ha expulsat, però no volia marxar de la sala, i davant la situació, el ple s'ha suspès temporalment, els regidors han sortit de la sala i la resolució s'ha deixat en mans de la policia. Primer ha actuat la Local, i després s'han demanat reforços dels Mossos i SEM. El ple ha estat aturat durant una hora, aproximadament i s'ha reprès passat 2/4 de 9 de la nit. La voluntat era aprovar aquest i altres punts en el darrer ple que se celebrava abans de les eleccions del proper 28 de maig. El punt s'ha aprovat per unanimitat.

L’adjudicació desencalla un llarg procés que no s’ha pogut resoldre fins ara. I és que la UTE a qui s’ha acabat adjudicant l’obra després d’un requeriment que la mateixa societat ha presentat a l’Ajuntament contra la proposta d’adjudicació. Primer s'ha atorgat a Vesta Rehabilitació, però hi havia documentació falsejada.

L’Ajuntament ha hagut d’aturar el procés i ha aprovat una nova proposta d’adjudicació, en aquest cas a la UTE Cots i Claret i Certis, que era la segona opció amb més puntuació. Vesta Rehabilitació hauria mentit en la relació de mèrits per haver fet obres d’hospitals, residències o centres d’atenció primària superiors als 5.500 m2. A partir del requeriment, la mesa de concertació s'ha adonat que la documentació presentada per l’empresa no era verídica, i ho ha corroborat amb els informes demanats a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, on la constructora va executar l’obra que deia, la qual, en realitat no arribava als 500 metres quadrats. A partir d’aquí, l’Ajuntament ha emprès mesures legals contra Vesta Rehabilitació, i ha reiniciat el procés per nomenar una nova adjudicatària.

De fet, aquest ha estat un nou escull a què s’ha hagut d’afrontar l’Ajuntament en relació al procés d’adjudicació de les obres de la futura residència. I és que és el segon concurs que s’ha impulsat des del consistori perquè el primer, que es va obrir l’estiu passat, va quedar desert al no haver-se presentat cap empresa. L’obra s’havia licitat amb un preu de sortida poc atractiu perquè es va calcular el 2019 i va quedar desfasat. Al quedar deserta la convocatòria, l’Ajuntament va haver de fer una revisió del preu a l’alça d’un 20%, i que finalment s’ha valorat en uns 8,5 milions d’euros per bé que l’oferta de la UTE l’ajusta als 8,32 milions. Això va propiciar que en aquest segon concurs es presentessin tres empreses, i finalment ha estat la segona més ben puntuada (la UTE entre Cots i Claret i Certis), qui se l’ha acabat adjudicant. Tot plegat haurà fet retardar el calendari d’execució previst. Les obres havien de començar el 2022. Pel que fa al finançament, a finals de l’any passat, el consistori va anunciar que tenia resolt el 54 % del finançament de la residència, és a dir, 4.6 milions d’euros. A través de la venda del patrimoni de dos immobles i un pis de Barcelona el 2022 (1,4 milions) i la venda d’anterior patrimoni el 2019 (1,5 milions), el consistori va obtenir 2,9 milions d’euros per a la construcció. A tot això s’hi suma 1,7 milions d’euros que es van aconseguir dels fons Next Generation. Els 3,9 milions restants es resoldran a través d’estalvi del consistori i de deute. Les obres es finançaran entre el 2023 i el 2025.