Joves del Bages i d’Osona viatjaran aquest estiu als Estats Units per presentar els seus projectes escolars sostenibles a la seu de les Nacions Unides. Els equips estan formats per quatre alumnes de l’IES Miquel Martí i Pol de Roda de Ter i quatre alumnes de l'escola Vedruna de Cardona. Tots dos han estat premiats per EduCaixa després de passar pel campus The Challenge, organitzat la setmana passada a Barcelona. Un tercer equip català, provinent de l’Institut Escola del Treball de Granollers, també ha estat premiat.

La iniciativa que ha desenvolupat el grup d’alumnes de Cardona s’anomena El renéixer de les pedres. Es tracta d’una proposta amb l’objectiu de repoblar i rehabilitar els habitatges rurals i de muntanya abandonats mitjançant una cooperativa d’habitatge. El projecte dels alumnes de Roda de Ter es diu A la meva pell i consisteix en una campanya per denunciar el racisme que hi ha a les aules. Tots els projectes que han participat a The Challenge estan emmarcats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i posen el focus en qüestions que preocupen els joves com la salut i el benestar, la protecció del planeta, la pau i la prosperitat. El premi: un viatge formatiu als Estats Units Entre els 103 equips provinents d’Espanya i Portugal que van participar en el campus The Challenge, EduCaixa se n’ha seleccionat 17, formats per 81 integrants, per realitzar un viatge formatiu als Estats Units aquest estiu. L’estada inclou visites a algunes de les universitats més prestigioses de Nova York i Boston com el MIT, Yale i Columbia; i la presentació dels projectes guanyadors a la seu de les Nacions Unides. Equips seleccionats i distribució territorial Els equips estan formats per alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i FPGM. En total, viatjaran als EUA 64 alumnes i 17 docents de centres escolars d’Espanya i Portugal, la meitat dels quals públics. Catalunya, amb 3 equips, és la comunitat que més en concentra, seguida d’Andalusia, la Comunitat Valenciana i el País Basc, amb 2 equips cadascuna. També s’ha seleccionat 1 equip a Astúries, Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Madrid, Múrcia i Portugal. EduCaixa és el programa educatiu de la Fundació ”la Caixa” que impulsa la transformació educativa amb l’objectiu de donar resposta a las necessitats de la societat del segle XXI. Els seus principals reptes són millorar les oportunitats d’aprenentatge dels alumnes i transformar la qualitat educativa dels centres per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.