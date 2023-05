El ple de Sallent acorda promoure la protecció del paratge de La Plana

El ple de l’Ajuntament de Sallent ha donat suport unànime a una moció en què s’acorda preservar el paratge de La Plana catalogant-la com a zona protegida d'interès públic, iniciativa que ve motivada per evitar una possible ampliació de la pedrera que hi ha activa en aquest sector, després que recentment el consistori n’aprovés inicialment un canvi de qualificació urbanística que podria obrir la porta a aquest creixement de l’activitat.

La moció la promovia la plataforma veïnal Salvem La Plana, nascuda essencialment al barri de la Rampinya, que és el que hi queda més proper, i al ple la va presentar el grup municipal Fem Poble, que des d’un primer moment ha alertat d’aquesta situació.

Tal i com va explicar Regió7 el mes de desembre passat, els veïns de la Rampinya han fet mobilitzacions i recollides de firmes per evitar aquesta ampliació en el que és el pulmó verd del barri. La nova ordenació que el consistori va aprovar inicialment a final de l’any passat qualifica com a íntegrament agrícoles tots aquests terrenys (fins a ara combina zones forestals i agrícoles) i això és el que permetria a l’empresa que gestiona la pedrera que pugui demanar una ampliació de la seva activitat afectant l’espai natural. En aquests moments la pedrera, que va començar la seva activitat fa més de 25 anys, ocupa unes 13 hectàrees i si s’ampliés en podria ocupar 8,7 més.

En la moció aprovada amb els vots favorables de tots els grups amb representació al ple municipal s’argumenta que la Rampinya «és un barri històricament castigat, que pateix els efectes a l’entorn del runam del Cogulló i de l’actual pedrera Busquets. L’explotació dels àrids ha modificat el paisatge, substituint la vegetació per amuntegaments de terra. A més queden encara per restaurar les instal·lacions de les empreses Paexba i Hormiconsa, en estat d’abandonament».

S’hi subratlla que a dia d’avui la tramitació de la modificació urbanística «depèn de l’Ajuntament de Sallent, que n’ha fet l’aprovació inicial i té plenes capacitats per modificar-la o aturar-la i així protegir La Plana com a espai natural». D’aquest paratge se’n destaca que es troba a menys de 500 metres del nucli de Sallent, «que té una rica biodiversitat tant en flora com en fauna, i que fins i tot és hàbitat de la papallona Euphydryas aurinia, que està protegida per convenis internacionals».

En aquest sentit, la plataforma exposa en la moció que ampliar més la pedrera a tocar del barri «augmentaria l’impacte ambiental i social al veïnat, amb més pols, soroll i la impossibilitat de passejar pels camins. Esdevindria un problema que afectaria especialment els veïns i veïnes de La Rampinya, però què suposaria un greuge per a tot el poble. La Plana també té un important valor social i de lleure per a moltes persones del barri i del poble, que actualment no poden accedir a la zona, ja que al camí habitual hi ha aparegut una tanca que ho impedeix».

En els acords també s’estableix que cal establir «el paratge de La Plana com a zona protegida d'interès públic, tant en l'actual com en futurs legislatures, finalitzant la permanent agressió al medi natural i al veïnat i evitant una possible ampliació de l'actual concessió, i per tant evitant una ampliació de la pedrera». També la necessitat d’«assegurar l’accés públic i obert per a tota la població a la zona de La Plana eliminant les portes i barreres als camins, recuperant el camí original». Així, es demana «deixar sense efecte la tramitació de la modificació puntual del POUM» i que es faci extensiu al Departament de Territori i Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat. També que es vetlli «pel compliment de la legislació que obliga a la restauració de l'actual zona afectada per la pedrera».

Guillem Cabra, portaveu de Fem Poble, que és qui va canalitzar la moció, va destacar d’aquest pas que «la mobilització popular aconsegueix victòries. Es constata que quan els veïns es mobilitzen i pressionen, els polítics s’han de moure». I exposava que «ens hem trobat sols fins avui al plenari defensant que calia fer passos concrets per protegir el paratge. Avui [dimecres], a un dia de començar la campanya, veiem que la resta s’hi afegeixen. Amb reserves, però s’hi afegeixen».

En aquest sentit, hi afegia que «les mocions sovint se les emporta el vent. Per tant, ens agradaria preguntar a la resta de grups si avui poden marxar tranquils els veïns de la Rampinya. Si a partir del juny els toca governar, es comprometen a executar aquesta moció? Nosaltres, ja ho responem, sí, ens hi comprometem».