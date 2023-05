El ple de Sant Vicenç aprova oficialment el canvi de nom de tres carrers

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat formalment el canvi de nom de tres carrers que fins ara han estat denominats amb nomenclatures de figures masculines a qui es vincula amb el franquisme, per tres de dones que van ser escollits en una consulta ciutadana. L’oficialització ha rebut llum verd en el ple municipal celebrat aquest dimecres, amb el suport dels grups municipals d’ERC, PSC i En Comú, mentre que Junts hi ha votat en contra. En concret, s’ha aprovat substituir el nom dels carrers Mestre Aubert, Bisbe Perelló i Mossèn Joan Orriols. Per al primer s’ha escollit el de Maria Gispert Coll; per al segon el de Marina Torres Buxadé; i per al tercer el de Clara Campoamor Rodríguez.

En el ple, la regidora d’Igualtat i Participació Ciutadana, Sílvia Oliveras, va exposar que la proposta proposta d’acord era fruit «de la voluntat de complir amb la legislació de memòria democràtica i d’una acció política del Pla d’Acció Municipal aprovat per Ple i que hem dut a terme mitjançant un treball amb les diverses entitats feministes del municipi, amb una proposta de llista de noms de dona per tal de donar compliment a l’acord de ple adoptat el 1999 que demanava posar noms femenins als nous carrers», i finalment amb una consulta popular no referendària presencial, i no vinculant. També va subratllar que la Llei de memòria històrica «estableix clarament que els noms de carrers franquistes han de ser eliminats. Això no és només una obligació legal, sinó que també és una manera de reconciliar-nos amb el nostre passat i de garantir que la nostra societat avanci cap a una democràcia plena i lliure de vestigis autoritaris». I hi afegia que, «d’altra banda, el nom de dones als carrers són una qüestió de justícia social i igualtat de gènere. Les dones hem estat històricament excloses dels espais públics i de la representació simbòlica, i això s'ha reflectit en la manca de noms de dona als carrers i altres llocs públics. Incorporar-los és una manera de retre homenatge a les dones que han contribuït a la societat en diversos àmbits, i de reconèixer la seva importància i contribució». Maria Gispert Coll va néixer a Sant Vicenç el 1904 i va ser escriptora i política. Va morir a Caracas el 1976. Marina Torres Buxadé també era filla de Sant Vicenç (1894) i va ser una actriu de cinema mut i posteriorment de doblatge. Va morir a Madrid el 1967. Clara Campoamor Rodríguez va néixer a Madrid el 1888 i fou una advocada, escriptora, política i defensora dels drets de la dona. Va defensar i aconseguir el sufragi femení a Espanya per primera vegada en la seva història. El govern santvicentí ha insistit que el canvi de nom dels carrers «no comporta haver de fer tràmits administratius ni econòmics per part del veïnat». Segons la informació aportada pel consistori, en cas que el ple doni llum verda al canvi de noms, ell mateix els notificarà al veïnatge, a l’Institut Nacional d’Estadística, al Cadastre, al Ministeri d’Hisenda, al Registre de la Propietat, a la Societat General de Correus i Telègrafs, a l’Organisme de Gestió Tributària, a les principals empreses subministradores de serveis (aigua, llum, gas i telèfon) i a les entitats bancàries amb oficina al municipi.