Sant Fruitós de Bages acollirà, el diumenge 14 de maig, la segona edició de la caminada solidària per a recaptar fons per aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple en la vida quotidiana de les persones i el seu entorn. Des de l’organització s'han establert tres rutes de diferent distància per tal que tothom pugui fer aquella que més s'adeqüi al seu estat de forma.

La ruta llarga, de 8,4 km, sortirà a les 8 del matí des del camp de futbol municipal, la mitjana, de 3,1 km, tindrà la sortida a la rotonda dels Trullols de Manresa a 2/4 d’11 del matí i finalment la curta, d'1 km, sortirà des de la plaça Bonavista de Manresa a 1/4 de 12 del migdia. La caminada finalitzarà al Casino de Manresa, a les 12 del migdia. Per participar en aquesta caminada cal realitzar prèviament una inscripció al preu de 5 euros. Els fons recaptats es destinaran a iniciatives de FEM - Fundació Esclerosi Múltiple. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al treball conjunt de l'Associació Grup Esclerosi Múltiple del Bages i els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i de Manresa, i compta amb el suport de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i dels establiments Fet de Farina, BonÀrea, Grup Llobet, Aneto, Bonpreu i Consum.