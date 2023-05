L’escola d’Avinyó participa en un projecte transfronterer sobre bestiari festiu

L’institut escola Barnola d’Avinyó ha estat un dels dos centres educatius catalans que aquest curs han participat al projecte Bèsties fantàstiques del Pirineu que, juntament amb escoles del sud de França, els ha permès acostar-se al món del bestiari popular i crear la seva pròpia figura festiva, amb música i ball inclòs. El projecte, promogut pel Consorci de la Comunitat de treball dels Pirineus, té com a objectiu despertar la sensibilitat dels infants envers el territori on viuen i, a través de la construcció d’un bèstia festiva, acostar-los a l’imaginari popular d’una banda i de l’altra dels Pirineus.

Amb els objectius de promoure la cooperació transfronterera entre escoles, difondre la cultura popular d’un país a l’altre i treballar el respecte dels infants envers el territori on viuen, dues escoles catalanes i quatre de franceses han participat aquest curs al projecte Bèsties fantàstiques del Pirineu, impulsat per l’Agrupació del Bestiari i el Casal del Conflent.

Les escoles participants, entre les quals hi ha el centre avinyonenc i l’ecola Voramar del Poblenou de Barcelona, han fet durant el curs una sèrie de tallers per conèixer amb més profunditat el món del bestiari festiu, o dels animals totèmics en el cas de França, que participen en les festes populars. L’objectiu final ha estat la construcció d’una bèstia festiva des de zero, amb l’ajuda de talleristes, i la creació de tots els elements que l’envolten: la seva música, el seu ball i la seva llegenda.

En el cas d’Avinyó la figura resultant ha estat un porc. L’element ha nascut a partir d’una llegenda que s’han inventat els propis alumnes. Segons la tutora de sisè, Sandra Sala, «tenien molt clar que un porc és molt representatiu del poble, amb l’escorxador i el porc ral». Un fet que corrobora un dels alumnes, Ivan Monrós, que assegura que «vam pensar que el porc seria l’ideal perquè aquí tenim el ral i vam creure que seria bona idea». Després de diferents tallers de llegendes, de música i balls amb persones vinculades al bestiari popular es van posar mà a l’obra.

Sala destaca l’autonomia amb la qual han treballat els alumnes que «han anat solucionant tots els problemes que s’han anat trobant durant la construcció». Una de les participants, Carla Rufo, recorda que «vam veure que era molt alt i no entrava a la furgoneta i vam haver de tallar-li les potes perquè entrés». El procés constructiu «al principi va costar una mica», explica Júlia Moya que afegeix que el cap va ser «el més complicat perquè pesava molt i ens queia, però després el vam fer amb un globus i va ser més fàcil».

La figura, que s’ha construït amb fusta, cartró i tela metàl·lica, medeix 200 centímetres de llargada, 100 d’amplada i 140 d’alçada. Inicialment, volien que la bèstia tirés foc, però un cop vistos els requeriments legals es van decantar perquè escopís aigua. El procés també ha inclòs la creació de música i d’un ball i van comptar amb la complicitat de la mestra de música, Anna Carrera, que afirma que van «començar treballant amb ritmes molt bàsics i vam passar-los als instruments de percussió i van acabar fent uns ritmes totalment seus». El porc d’Avinyó balla a ritme de batucada, «però buscant la part tradicional amb ritmes més nostrats».

Un cop enllestida la bèstia, la música i els balls, els alumnes de sisè van fer un bateig de la figura al pati de l’escola davant de la resta de nens i nenes del centre. El projecte Bèsties fantàstiques del Pirineu culminarà t amb una gran trobada a Llinars del Vallès, el 13 de juny, amb les escoles franceses (de Thuïr, Perpinyà i Prada de Conflent) i catalanes (Avinyó i Barcelona), per ensenyar les bèsties festives que s’han creat, així com les seves peculiaritats.