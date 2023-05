La polèmica requalificació dels terrenys coneguts com el sector Mas Mollet Camp de Lledoner de Sant Joan per ampliar el polígon industrial cap a la presó ja és a la taula de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central, que hi ha d’emetre els informes corresponents. Un fet que no suposa pas encara cap pronunciament ni pas definitiu, però que sí que posa de manifest que el procediment segueix viu, malgrat l’oposició de col·lectius ecologistes, encapçalats per Meandre, que precisament aquest diumenge ha convocat una caminada per reivindicar-ne l’aturada i la preservació de la zona.

Meandre ja fa temps que fa passos per frenar la requalificació dels camps de Mas Mollet i Camp dels Lledoner que vol impulsar l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, que a final del 2021 en va aprovar l'acord provisional de modificació puntual del POUM en aquests àmbits com a sòl urbanitzable programat, la qual cosa permetria ampliar el sòl industrial del municipi en aquest entorn, proper als polígons del Pla dels Vinyats I i II. En concret, el focus de la requalificació que es promou son uns terrenys que en total ocupen unes 24 hectàrees, situats a banda i banda del vial que porta fins al centre penitenciari. De fet, aquesta és una polèmica que s'arrossega de fa temps. El maig del 2015, Meandre ja va presentar al·legacions a favor de la preservació de la Plana agrícola de Mas Mollet i Camp de Lledoners després que el ple de Sant Joan ja aprovés inicialment la modificació puntual del POUM en el sector Mas Mollet Q-Alis, Camp del Lledoner, amb una requalificació que, sosté l’entitat, comporta un increment de l’ocupació urbana de la plana agrícola existent al voltant dels masos històrics de Mas Mollet i del Mas de les Torres de Bages i la fragmentació dels espais lliures d’aquesta part «encara ben conservada de la plana agrícola del pla de Bages». Segons Meandre, els canvis proposats es contradiuen amb les directrius i els principis rectors del desenvolupament territorial establerts a la Llei d’Urbanisme. Meandre i Voluntàries Ambientals han convocat per a aquest diumenge una caminada reivindicativa fins al Santuari de Joncadella amb l’objectiu que «els alcaldables de Sant Joan de Vilatorrada renunciïn a requalificar com a sòl industrial el camp de Lledoner, i es preservi així el corredor ecològic i social del camí de Joncadella». Serà una sortida guiada per Marc Vilarmau i Jordi Planell amb inici a les 9 del matí des de la fàbrica Gallifa de Sant Joan i que transcorrerà pel bellmig del corredor ecològic que comunica les Torres de Bages, l’Horta del Poal i el santuari. Els organitzador posen en relleu que l’acte vol reivindicar que es preservi el mosaic agrícola i forestal d’aquest entorn, «un dels atractius de més valor natural i patrimonial de Sant Joan i del Pla de Bages». Meandre posa en relleu que malgrat que el procediment de requalificació va ser aturat el mes de juny de 2022 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals «arran del recurs de reposició de la nostra entitat que demostrava la caducitat del procediment per la pèrdua de vigència de la declaració ambiental estratègica», i que malgrat també s’han mantingut converses amb l’alcaldia i altres membres del consistori de Sant Joan i d’altres municipis del Pla de Bages, i que es va presentar un manifest al Consell Comarcal del Bages «signat per 23 entitats» en què es reclamava una gestió supramunicipal del sòl industrial buit o pendent de desenvolupar del Bages, «l’Ajuntament va decidir, amb algunes reticències i propostes del grup Compromís, reiniciar el procediment de requalificació i actualment s’està pendent de la resolució que faci la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals».