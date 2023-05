Avinyó es vesteix d’època a la Fira dels Matiners, que amplia espais

El centre d’Avinyó va tomar a retrocedir ahir més de cent anys amb una nova edició de la Fira dels Matiners, que enguany creixia amb nous espais d’ambientació històrica i recuperava la seva màxima esplendor després de la pandèmia, i això es notava amb uns carrers que es van tornar a omplir a vessar tot i el ruixat que va caure havent dinat.

La fira, que recorda l’ambient convuls de mitjan segle XIX pels conflictes socials que es vivien en plena pugna entre carlins i isabelins, mantenia ahir el guió i les recreacions històriques de les darreres edicions, però guanyava nous espais al carrer Major. El pati de Cal Vilarasau es convertia en un nou reclam on s’oferien tastos de vins als visitants, que també hi podien veure una exposició sobre la transhumància per l’antic camí ramader que va de Vilanova i la Geltrú fins a Llívia passant per Avinyó. I a pocs metres, a Cal Pastoret, també s’estrenava el Racó de reunió dels carlins, amb què se’ls dotava d’un espai similar al que ja tenen els isabelins a l’altre extrem de la fira.

Més enllà del que suposen aquests dos nous espais per a l’ambientació d’època, també són una mostra pública del patrimoni lligat a la vinya que encara conserva el poble. Es tracta de cases, patis i cellers de caire privat, «però que els propietaris s’avenen a mostrar», assegurava ahir l’alcalde, Eudald Vilaseca. De fet, aquesta vessant ja forma part de la mateixa essència de la fira en consonància amb l’època que vol reproduir. «Al centre del poble hi ha moltes cases antigues i totes tenien celler, perquè això era una terra de vi», afegia Vilaseca, i apunta que «encara hi ha molt potencial per ensenyar». Cal Vilarasau, Cal Pastoret, i Cal Poset, són algunes d’aquestes antigues cases que es conserven i que ja s’integren a la fira, i no es descarta anar-ne introduint més. De Cal Poset, per exemple, l’alcalde apuntava la possibilitat de poder obrir també el celler adequant-lo per qüestions de seguretat.

A tot plegat, s’hi afegeixen les visites, en aquest cas guiades, que fa temps que es fan al celler de Cal Verdaguer (d’on també se’n pot visitar l’era), i enguany també de la Torre modernista Abadal, que des de l’octubre ha obert portes al públic en dues ocasions puntuals, i que per primer cop ahir també va aprofitar la fira per fer-ho. Al migdia ja l’havien visitada unes 80 persones en grups, mentre que pel celler de Cal Verdaguer n’hi havien passat més d’un centenar.

Igualment, durant tota la jornada s’anaven alternant diverses representacions teatrals d’època pels carrers, on també es podien visitar una quarantena de parades d’artesania, gastronomia i del comerç local. Un altre punt de visita és el Centre d'Interpretació dels Matiners.