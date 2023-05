El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena va visitar, divendres passat, la secció local d'Esquerra Republicana a Súria acompanyat de la senadora i exalcaldessa de Sallent, Mirella Cortès. Ambdós van donar suport a la cap de llista d'ERC Súria, Marta Viladés, ara regidora a l'oposició.

Molts membres de la llista que es presenten a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig, així com diverses persones militants, es van reunir al local que el partit disposa al centre del poble per tenir un intercanvi d'impressions i debatre temes de màxim interès per al municipi. Viladés va informar Elena sobre la feina feta des de l'oposició en aquests darrers quatre anys i també va detallar la metodologia de treball i les perspectives de futur que tenen per a la població, atenen al lema que han escollit per a la campanya: «Activem Súria».

Finalitzada la trobada, es va visitar l'espai on hi havia el restaurant Cal Pau, ubicació on ERC Súria creu més adient situar el Centre Cultural i la nova biblioteca. També es va visitar la seu del Centre Excursionista de Súria.