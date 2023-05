Eleccions municipals a Sant Fruitós de Bages: Dos bàndols que enceten una nova partida

Sant Fruitós de Bages tanca un mandat en què el poble haurà pogut tastar tots els ingredients que se servien a taula perquè els quatre partits amb representació al consistori han governat en un moment o altre.

Aquest fet s'explica per la moció de censura que ERC, Junts i el PSC van presentar contra l’executiu de Gent fent Poble (que tenia 6 dels 13 regidors del ple) un any després de les eleccions, i que ha marcat la legislatura. I és que no va ser una transició plàcida, i les desavinences entre la nova oposició i el nou govern han estat constants fins a final del mandat. Tot indica que la partida entre GfP i tota la resta no està tancada, i que el 28-M es tornarà a jugar amb la màxima ambició entre els dos bàndols. S’ha de veure quina força i quin paper hi tindrà Som Sant Fruitós, vinculat al PDeCAT, que és l’única nova formació que entra en escena.

De fet, bona part dels protagonistes repeteixen, especialment entre els independents de GfP, que mantenen al capdavant de la llista 5 dels 6 actuals regidors sota el lideratge de l’exalcalde durant nou anys (fins a la moció) Joan Carles Batanés. L’actual alcaldessa, Àdria Mazcuñan, també torna a liderar ERC, que renova el número 2, però compta novament amb Laia Feliu (de 3) i David Uró (de 4), mentre que Junts aposta per Felip Echarri, que va agafar el relleu del desaparegut Vicenç Llorens. L’únic que es presenta amb cares noves és el PSC. La seva actual líder, Cristina Murcia, deixa pas a Albert Bosch, que és nou en l’escena.

Un mandat intens

Malgrat l’ambient crispat entre govern i oposició, que ja es va deixar veure de bon principi amb l’elaboració del cartipàs, que el govern de GfP no va poder aprovar fins uns mesos després de proposar-lo, aquest ha estat un mandat en què s'ha fet feina. De fet, alguns projectes ja venien encarrilats d’anys anteriors i s’han acabat de materialitzar, a la vegada que se n’han engegat de nous. En alguns casos hi ha hagut revisions respecte les propostes inicials que el govern tripartit sorgit després de la moció va considerar de fer, i que afecten, per exemple, el nou casal d’entitats a l’antic Ajuntament, que ja s’està executant, o el segon pavelló. Aquest darrer és un dels projectes estrella d’aquest mandat, que l’Ajuntament ja té definit i està a l’espera que comencin els treballs. Va lligat a una altra gran obra ja assolida com és l’edifici de l’escola Pla del Puig, que també integrarà el pavelló durant les hores lectives per a ús dels alumnes. Durant aquests quatre anys també s’han pogut impulsar, entre altres qüestions, nous espais verds com el parc de Can Figueras i projectar-ne un altre entre el nucli urbà i el parc de la Torre de Sant Martí. També l’urbanisme ha centrat part del mandat amb millores en carrers i accessos, i amb desenvolupaments de sectors pendents com el de l’antiga Bertrand i Serra, i en l’àmbit de la seguretat, s’han instal·lat càmeres de videovigilància, tant al nucli urbà com en les urbanitzacions, entre altres.

Del POUM al tanatori

Més enllà del segon pavelló, que ja està previst, hi ha altres qüestions cabdals i que s’haurien de desenvolupar si o si en els propers quatre anys, governi qui governi. La principal llosa és el nou POUM, que en l’anterior mandat el govern de GfP ja havia dissenyat però va optar per deixar sobre la taula per al mandat actual per falta de consens. Tanmateix, han passat quatre anys i continua pendent de resoldre, amb la idea que se solucioni definitivament en la propera legislatura.

De forma inesperada, també va quedar aturat un altre gran projecte, en aquest cas de promoció privada, que tothom donava per fet. Es tracta del tanarori amb crematori que l’empresa impulsora va abandonar a última hora per falta d’inversors, la qual cosa va portar l’Ajuntament a rescindir-li el contracte per incompliment. Un revés que va deixar Sant Fruitós sense crematori, i sobretot sense tanatori, que el govern actual es va proposar d’impulsar pel seu compte però a hores d'ara encara no s'ha donat a conèixer l’espai on ubicar-lo.