La construcció del pont d’accés a Sant Vicenç de Castellet, l’any 1923, va marcar un abans i un després de la història de la població. Aquesta fita, que va unir les dues ribes del riu Llobregat, juntament amb l’arribada de l’electricitat, seran els eixos centrals al volant dels quals giraran els espectacles de recreació històrica de la Fira del Vapor, que tindrà lloc aquest proper cap setmana. La festa, que s’ha presentat aquest dimarts a la llera del riu, just a sota el pont centenari, es complementarà amb parades de comerços locals i d’entitats i activitats gastronòmiques i culturals.

La quinzena edició de la Fira del Vapor, que se celebrarà dissabte i diumenge, recordarà l’arribada del progrés al municipi a patir de dos moments històrics com van ser la construcció del pont sobre el riu Llobregat, fa cent anys, i l’arribada de l’electricitat. Segons el regidor de Cultura, Jordi Palma, l’estrena del pont «va suposar un pas brutal pels santvicentins perquè el riu Llobregat ens tallava i les comunicacions eren molt complicades i la seva construcció va donar una obertura al poble cap a fora que ens va ajudar a augmentar la població i a desenvolupar el municipi econòmicament». En aquesta línia, el cartell de la fira, que reprodueix la fotografia del primer vehicle que va travessar el pont, «és la metàfora de l’arribada del progrés».

En aquest sentit, els espectacles de recreació històrica de la fira giraran al voltant d’aquests dos moments clau pel progrés del municipi i la plaça de l’Ajuntament serà l’escenari dels espectacles al carrer Les autoritats i el pont, que es podrà veure dissabte i diumenge a 2/4 d’una del migdia i Els obrers del pont, que s’escenificarà els dies a les 7 de la tarda. L’arribada de l’electricitat serà el fil conductor del muntatge itinerant Connectant els últims detalls, que sortirà de la plaça de l’Ajuntament dissabte i diumenge a 2/4 de 8 del vespres, a càrrec d’Actua Produccions. També es podrà seguir una cercavila històrica dissabte al migdia. Tot aquest context històric s’explicarà dissabte al matí en el marc de la xerrada Anys 20. De l’espelma a l’electricitat, que comptarà amb la participació de l’historiador Francesc Comas.

El carrer, més protagonista

L’ambientació al carrer serà protagonista un any més amb la participació de les entitats a la Plaça Clavé en què comptaran amb estands propis i també amb la programació de diferents activitats. En aquest espai hi haurà mostra de cultura popular catalana, a càrrec de l’Associació Musical Castellet i l’Esbart Dansaire Santvicentí i les actuacions del Centro Cultural Andaluz i del Country Castellet. Una cinquantena de parades dels comerços locals seran al carrer amb espai també per als oficis d’època. La passejada de Gegants i la trobada de Pubilles i Hereus arrodoniran el cap de setmana. Els nens i nenes podran jugar als jocs d’època al carrer Maria Gimferrer i també a un joc de pistes.

Entre les activitats programades destaquen també el concert-vermut de dissabte (Smooth Band) i diumenge (The Inconics) a la plaça de l’Ajuntament i el sopar popular d’època, que es farà dissabte al vespre a la plaça Clavé amb l’actuació de Les Anxovetes amb un menú històric i en què es recordarà l’arribada de la llum.

D’altra banda, el parc de les Escoles Velles programarà concerts de música en directe cada tarda i comptarà amb l’espai de food trucks per fer una aturada i recuperar forces. En el marc de la fira, es programarà la Ruta Orígens Comerços en la memòria, que sortirà del teatre El Coro. La fira també recupera els concursos habituals d’Instagram, de fotos, de vestits d’època, infantil i de balcons florits amb la participació de persones a títol individual, de comerços i d’entitats.