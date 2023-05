Treballar per a la construcció de l'edifici pendent de l'institut públic, la urbanització de la zona del Pavelló Blau, o l'acabament del Passeig de Circumval·lació, figuren entre les prioritats que es marca ERC Navàs de cara al proper mandat. La secció local del partit preveu un programa electoral amb 160 propostes per als propers quatre anys, de les quals en va donar a conèixer una pinzellada en un acte al Centre Enoturístic del Bages, davant d'un centenar de persones i amb presència de tots els integrants de la llista.

L'acte el van obrir Marta Manubens i Carles Estrada, regidors actuals que enguany fan un pas enrere a la llista, els quals van poder acomiadar-se i agrair al partit la confiança dipositada. Ambdós van destacar les cares noves que presenta Esquerra Navàs en aquests comicis. Seguidament, va intervenir, precisament, un dels nous «fitxatges», Francesc Serra, el número tres de la candidatura, que va exposar les línies mestres del programa. Finalment, va ser el torn del cap de llista, Salvador Busquets, que ha estat alcalde durant dos anys aquest mandat, a raó del pacte amb la CUP.

Serra va destacar els eixos del programa sense entrar a fons en les 160 mesures concretes que «cada navassenc rebrà a casa seva aquests dies». Igualment, va recordar que el programa ja és a disposició d ela web del partit, fruit "d'un treball acurat que marca per on ha de passar el futur del nostre municipi». En aquest sentit, s’aposta per la sostenibilitat i els temes socials com l’habitatge, la inclusió i la salut mental: Cal garantir un futur digne per a tothom», va dir Serra, i es va comprometre a aplicar clàusules mediambientals en totes les decisions que s’hagin de prendre des de l’Ajuntament.

Serra també va posar en valor la gran tasca realitzada en la reducció del deute, iniciada en la legislatura 2011-2015, quan Esquerra gestionava la regidoria d’Economia, la qual ha permès sanejar l’Ajuntament, un fet que permetrà inversions previstes. A banda de l'institut, o les urbanitzacions de l'entorn del pavelló i del Passeig de Circumval·lació, també es proposa seguir treballant pel canvi de gespa del camp de futbol i la urbanització de diversos carrers, i engegar projectes nous com la reordenació de la zona esportiva de l’Eix i les pistes de pàdel, i urbanitzar l’entrada nord del municipi.

Seguidament va prendre la paraula el candidat a l’alcaldia, Salvador Busquets, que va explicar una part de la feina feta els darrers quatre anys, «tot i el fre de la pandèmia»: la reforma de la Residència, les obres d’urbanització al Mujal, al Passeig de Circumval·lació i l’eliminació de barreres arquitectòniques, a més de la reestructuració dels serveis municipals. «Han estat quatre anys durs, amb molta feina per part dels cinc regidors d’Esquerra, amb generositat davant els canvis que s’han produït a la CUP», el soci de govern. «És per això que enguany ens plantegem continuar amb pas ferm aquestes polítiques».

«Amb pas ferm» és precisament el lema republicà per a aquestes eleccions a Navàs.

L’esdeveniment va acabar amb un tast de vins i formatges de productors locals i comarcals.