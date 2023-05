El PSC de Navarcles vol destinar el gran espai que conformen les instal·lacions de l’antiga empresa Dresca a uns usos diferents als planteja l’equip de govern actual. La proposta dels socialistes passa per convertir tot aquest espai en un gran parc urbà i destinar la nau industrial central a equipaments municipals.

És aquesta una de les propostes més destacades que la formació (actualment a l’oposició) va posar damunt la taula en l’acte de campanya en què va presentar el seu programa electoral, davant un centenar de persones, al teatre-auditori Agustí Soler Mas. Al llarg de poc més d’una hora, els 8 primers membres de la Candidatura, van exposar de forma exhaustiva, cada part del programa i també van deixar anar algunes crítiques, a l’actual govern municipal.

La candidata a l’alcaldia, Sònia Hernández Rubio, va concretar les que són algunes de les propostes prioritàries. Així, va posar en relleu la voluntat de reurbanitzar diversos carrers per convertir-los en vials de calçada única; adequar l’antic Mas Aguilar com edifici jove; aprovar i promoure incentius fiscals perquè industries i botigues s’instal·lin a Navarcles, i enderrocar les antigues cases dels mestres per construir-hi, d’acord amb l’Incasol, pisos de lloguer assequible.