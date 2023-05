Avinyó torna a estar sense connexió d'internet, tant a particulars com a empreses i comerços, amb una afectació general a tot el municipi, i en alguns carrers també hi manca senyal de televisió. La causa és un nou episodi de sabotatge de la línia de fibra òptica que dona servei a la població, el setè que s’ha registrat en un any i mig. En aquesta ocasió, la persona o persones que han comès aquest dany ho han fet tallant el cable que passa per façanes, en concret d’una caixa principal situada en un punt del carrer d’Anna Verdaguer, que va des de la capçalera de la línia fins a l’Ajuntament, on hi ha situada la centraleta a partir de la qual es fa la distribució dels diferents serveis cap als usuaris.

Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins a Avinyó per iniciar la investigació de l'incident. Fonts municipals han informat que els serveis tècnics valoraran l'abast del tall i començaran les feines de reparació per restaurar el servei al més aviat possible.

Com es deia, aquest és el setè episodi del que es considera que és una acció de sabotatge, des de la primera que va tenir lloc l’octubre del 2021, i és la tercera amb un abast important d’afectació que es produeix des del Nadal passat.

En l’última, a principi de gener algú va manipular l'arqueta que hi ha a la rotonda de l'entrada del poble i va tallar la connexió de fibra òptica que abasta tots els veïns, afectant tots els usuaris del poble independentment de quina fos la seva operadora. Tot just s’havia produït un sabotatge semblant el dia de Nadal que es va allargar fins Sant Esteve.

Des del primer cop que van patir un sabotatge, l'Ajuntament ha denunciat cada un dels fets i, tot i que encara no han esbrinat qui n'és l'autor, sospiten que es tracta d'una persona que coneix el funcionament d'aquest tipus de xarxes de fibra i, més concretament, de la xarxa municipal. A més, asseguren que l'objectiu de l'autor és simplement causar afectacions en el servei i perjudicar els operadors, els ajuntaments i els veïns en general, ja que en cap cas han robat cables, sinó que simplement s'ha sabotejat la connexió. Per aquests motius, sospiten que l'autor dels fets és algú que té alguna cosa en contra del mateix consistori o bé de les operadores que treballen al poble. En tot cas, els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets.

L'Ajuntament d'Avinyó disposa d'una xarxa municipal per tal de fer arribar la fibra òptica als veïns del municipi. La xarxa comença a l'entrada del poble amb la troncal de la Generalitat de Catalunya que arriba soterrada. Allà, el cable passa a ser aeri i arriba fins l'ajuntament, des d'on es reparteix entre els veïns. Com que la xarxa dona servei a tots els veïns i és utilitzada per les diverses operadores que treballen al poble, els últims sabotatges han afectat tots els usuaris, independentment de qui sigui el seu proveïdor. Com que la infraestructura és municipal el consistori és l'encarregat de fer-ne les reparacions i, per tant, els sabotatges han representat un sobrecost econòmic.

L'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, ha explicat que al principi els sabotatges es feien en punts que afectaven només a parts concretes del municipi, alguns carrers, però que les últimes tres (comptant-hi l’actual), com que s'han fet a cables generals, han afectat la totalitat d'usuaris.

Vilaseca lamenta el dany que causen a la població aquests fets per l’afectació del servei, «com per exemple les empreses que requereixen absolutament poder disposar d’aquesta línia», i assegura que veient la «reiteració dels fets», en els últims mesos s’han anat emprenent mesures, com per exemple soldar les tapes d’algunes de les arquetes, per dificultar-hi l’accés.