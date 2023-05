Sant Fruitós de Bages celebrarà aquest diumenge una nova edició de la Festa de Sant Antoni Abat, els Tres Tombs, que gestiona el Club Hípic Sant Fruitós, i que complementarà la tradicional cavalcada amb activitats paralel·les durant tota la jornada.

El punt de trobada serà a partir de les 10 del matí al pàrquing de l'Avinguda Jaume I, on es concentraran tots els participants, per posar-se a punt per a l'inici de la cavalcada. Mentrestant, a 2/4 d'11, se celebrarà la missa solemne en honor a Sant Antoni Abat a l'església parroquial, i a continuació, a la plaça Alfred Figueras s'obrirà un circuit de ponis perquè els més petits puguin gaudir d'un passeig i hi haurà actuacions a càrrec del gimnàs V2O.

La cavalcada començarà cap a 3/4 de 12 del migdia, després del traspàs de la bandera a la plaça Alfred Figueras. Hi participarà la xaranga de l'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, i després de fer tot el recorregut, es tornarà a la mateixa plaça, on tindrà lloc la benedicció de tots els animals. Finalment, a 1/4 de 2 del migdia començarà el popular joc de les cintes.

A la tarda, de 6 a 2/4 de 8, es durà a terme una exhibició eqüestre i passejades en poni o cavall a les instal·lacions del Club Hípic.