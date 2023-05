Integrants de la CUP a Monistrol de Montserrat han portat a terme aquest dijous al matí una concentració de suport a una família del poble que va ser desnonada fa deu dies i a la qual, segons exposen, se’ls ha facilitat només el pagament d’un pis turístic fins a aquesta data i que, per tant, havien de trobar una nova alternativa. Finalment, la concentració ha comptat també amb la intervenció de membres de la Plataforma per l’Habitatge (PAH), que són els que han fet mediació per intentar aconseguir una solució per als afectats.

Amb aquesta acció, que es produeix en plena campanya electoral, la formació d’esquerres ha volgut no només mostrar el seu suport a la família afectada, sinó també criticar la política municipal en matèria d’habitatge, que considera que no ha treballat per fomentar el mercat de lloguer i l’habitatge social mentre creix el nombre de pisos turístics.

Segons ha exposat la CUP en un comunicat «a Monistrol de Montserrat ens trobem que la moratòria per desnonaments no s’està fent efectiva i s’estan fent fora famílies de la seva llar. El passat 8 de maig es va fer efectiu el desnonament del Moha i la seva família, amb 3 menors, del que havia estat casa seva fins al moment».

Critiquen que només s’ha facilitat el pagament d’un pis turístic fins el dijous 18 de maig , "i no donen solució més enllà. I no és la única família que està en aquesta situació». La CUP hi afegeix que l'única alternativa que se’ls ofereix és a través de Creu Roja i que és un allotjament temporal fora del municipi, «sense fer-se càrrec de les despeses de transport i desconnectant-los de Monistrol. Com aniran els infants a les escoles?».

En el mateix comunicat afirmen que, a Monistrol, «mentre es van oferint llicències per pisos turístics, pràcticament no tenim oferta de lloguer». En aquest punt, recorda demandes que ha portat al ple durant aquest mandat i que, segons ells, el consistori no ha portat a terme: «No ha fet el mapeig de pisos buits ni ha aplicat els recàrrecs del 50% en l’IBI en els immobles desocupats, aprovats per ordenances municipals, com a mínim des del 2020. No han tingut intenció de treure a la llum pisos pel parc de lloguer, ni incrementar els impostos a qui es pot permetre tenir un pis buit. Tampoc ha fet cap campanya de conscienciació entre propietaris, ni informat de les campanyes portades des del Consell Comarcal o la Generalitat, com la Borsa de Mediació per al Lloguer Social».