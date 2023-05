L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té quatre empreses sobre la taula que optaran al concurs per redactar tant l’avantprojecte com el projecte bàsic i el d’execució de la nova piscina coberta municipal, les seves connexions amb el pavelló i la urbanització de l’entorn del nou edifici. L’Ajuntament haurà d’escollir les que finalment treballin la seva proposta. Cada empresa comptarà amb especialistes en matèria d’estructures, instal·lacions, sostenibilitat i gestió d’equipaments per poder donar forma al seu projecte.

El consistori ha definit també un jurat especialista i multidisciplinar que avaluarà les tres propostes finalistes i escollirà el projecte guanyador, que es preveu que es faci públic els propers mesos, de manera que l’execució es pugui preveure de cara al proper mandat.

El projecte inclou la construcció d’un nou espai amb dos vasos totalment nous, que seran els que quedaran permanentment coberts, i que es faran en l’espai situat al lateral a tocar del pavelló esportiu, on actualment hi ha la piscina més antiga de tota la instal·lació d’estiu, que és la que històricament s’ha conegut com la mitjana o la L (per la seva forma). D’aquesta manera, quedarien tres vasos més a l’exterior, com a piscines d’estiu: l’olímpica (la més gran) situada també a tocar del pavelló per un dels extrems, i les dues de més recent construcció: una de mitjana (on es toca al terra) i una d’infantil (de clapoteig). El que es projecta com a nou complex tancat es farà al costat del poliesportiu amb la voluntat d’optimitzar els recorreguts i minimitzar l’ocupació de nous espais. Amb els dos vasos pretén fer compatibles les activitats de competició amb les de lleure i salut.

L’obra, a més, inclourà l’ampliació de les instal·lacions del gimnàs municipal, amb una nova sala de musculació, i la millora i ampliació dels vestidors.

L’actuació prevista a la zona esportiva del municipi preveu la creació d’un «edifici ròtula», amb un vestíbul i un control d’accessos. La idea és que aquest espai faci de punt de trobada i distribució cap als diferents equipaments esportius com el pavelló, la piscina o les pistes d’hoquei i actuï com a nexe d’unió. El projecte també preveu que les instal·lacions siguin sostenibles energèticament i el més autosuficients possible. Quan es va començar a engegar aquest procés es parlava d’un projecte amb un pressupost estimat d’uns 3,5 milions d’euros.