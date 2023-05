Els alcaldables d'Esquerra Republicana-AM de Sant Joan de Vilatorrada (Mar Osete), l'EMD de Sant Martí de Torroella (Pere Bartumeus, de Som Sant Martí), Callús (Elisabet Hernández), Súria (Marta Viladés), Sant Mateu de Bages (Jordi Borràs, de Sumem) i Cardona (Ferran Estruch), han acordat fer front comú per posar entre les seves prioritats la millora de la situació de la C-55 nord, entre els municipis de Manresa i Cardona.

Tots ells han expressat la seva preocupació per l'accidentalitat d'aquest tram, un fet que ja han posat damunt la taula dels departaments corresponents, els quals, asseguren «ja hi estan treballant». L'alcalde de Cardona i diputat al Parlament de Catalunya, Ferran Estruch, ha detallat que va reunir-se amb els consellers de Territori i d'Interior, Juli Fernàndez i Joan Ignasi Elena; i també amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, per analitzar la situació i buscar solucions.

Els candidats republicans reclamen millores a la C-55 per tal de «garantir més seguretat i millorar aquells punts més conflictius». Tots ells posen damunt la taula la necessitat de millorar la via i fer-la més competitiva; i constaten la bona voluntat dels departaments per posar fil a l'agulla. Des de Súria, l'alcaldable d’ERC Marta Viladés reclama que la C-55 tingui una sortida i entrada completa al polígon de la Pobla «per millorar-ne la competitivitat», ja que actualment només s'hi té accés des de la direcció nord.

La seguretat viària a la Colònia del Cortès de Callús i a Sant Martí de Torroella esdevenen un altre motiu d'inquietud pels alcaldables d’ERC Callús i Som Sant Martí, Elisabet Hernández i Pere Bartumeus, els quals exposen que «la circulació de vianants per aquests trams eleva el risc d'accidentalitat i, és per això, que ens plantegem establir aliances per buscar solucions conjuntes».

La millora del transport públic i l'impuls de les Via Blava de l'eix del Cardener són altres punts claus que consideren que cal atendre en els pròxims anys. Amb tot, celebren que des del Departament de Territori, «tal com va avançar el mateix conseller Fernàndez en un dels consells d'alcaldes, hi ha el compromís de treballar en un pla de millora i transformació de la C-55 nord entre Manresa i Cardona».

És en aquest sentit que els alcaldables es comprometen a treballar conjuntament des del primer dia de la nova legislatura en la millora de la carretera. A més, consideren que aquesta iniciativa, després de les eleccions, ha de contemplar altres aspectes importants que siguin comuns als municipis per potenciar la zona del Cardener Nord des del punt de vista econòmic, social i cultural.