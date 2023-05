Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Fruitós, que en té l’alcaldia a mans d'Àdria Mazcuñan des del juliol del 2020, assegura que després de gairebé tres anys al capdavant del govern municipal (amb PSC i Junts) ha aconseguit tirar endavant «el 70% del programa electoral» que havien presentat en campanya. En concret, apunta que s’havien presentat als comicis de fa 4 anys amb un programa «amb 178 propostes de les quals, en menys de 3 anys al capdavant del govern de Sant Fruitós de Bages, un centenar ja es troben executades i més d’una vintena ja s’estan executant i estan en procés».

Els republicans exposen que més enllà de les propostes projectades el 2019, «s’han hagut de destinar esforços a rectificar projectes que, al nostre criteri, estaven mal plantejats» i a «noves necessitats» que han anat sorgint durant aquest temps. Entre els diferents reptes que exposen que s’han hagut d’afrontar parlen de «la recuperació econòmica i social posterior a la crisi per la pandèmia de la covid-19» i de «l’incendi que va arribar fins a les Brucardes» el juliol de l’any passat.

En un comunicat de balanç, ERC posa en relleu que aquesta ha estat una labor d’equip amb els altre grups integrants del pacte, i afirma que «ho hem fet amb uns companys de govern amb qui hem teixit llaços per aconseguir un objectiu comú: servir les persones». També valora que el govern ha portat a terme aquest treball «amb un tarannà cordial, mostrant als companys de treball i també als ciutadans la cara més amable de la política municipal».

Esquerra de Sant Fruitós fa un llistat d’una trentena d’iniciatives que considera que exemplifica el l’alt compliment del programa presentat. Així, en un àmbit més social parla del fet que s’hagin promogut els primers pressuposts participatius, l’aprovació d’una línia d’ajuts subministraments per pal·liar la pujada de preus a l'hivern, la creació del servei d'àpats a domicili per a les persones grans, la regulació de les tarifes de la residència amb retorn de les cobrades indegudament, l’ampliació de l'equip de treballadores socials per reduir llistes d'espera o la creació d’un nou servei d’acompanyament terapèutic a famílies.

En l’àmbit urbanístic cita com a compliments l’obertura al públic del nou Parc Alfred Figueras, la inauguració del nou edifici de l'escola Pla del Puig, la licitació del nou pavelló i gimnàs per l'escola Pla del Puig, la reforma dels nous vestidors del pavelló, la compra de dos habitatges per destinar-los a lloguer per a joves, o l’aprovació del primer edifici municipal amb 25 habitatges de lloguer o el fet de desenvolupar la urbanització del sector de la Fàbrica Bertrand i Serra, dissenyant la futura plaça d’acord amb els veïns. També cita, entre altres accions, la implementació d’una xarxa de calor i central de biomassa per centres educatius i el pavelló, la instal·lació d’un projecte pioner de retenció de residus al Riu d’Or mitjançant xarxes, o l’inici de les obres d'ampliació del cementiri.