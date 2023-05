La Junta Electoral fa oficial la renúncia de Junts a Fonollosa i deixa Sumem-ERC com a única aspirant

Sumem-ERC té assegurat el govern de Fonollosa per al proper mandat. La candidatura de Junts en aquest municipi, que inicialment optava a les eleccions municipals del proper 28 de maig però que va acabar renunciant en bloc, ja no existeix, i això deixa Sumem sense cap rival. Fa uns dies que Junts va formalitzar a la Junta Electoral la retirada dels 9 membres que confeccionaven la llista, i ara ja és oficial perquè no figura en la publicació definitiva de candidatures recentment publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

L’espai post convergent, ara com a Junts, s’havia tornat a presentar a les municipals de Fonollosa després de 8 anys. El 2015 CiU va aconseguir 4 dels 9 regidors del consistori, i el 2019 no va fer llista, la qual cosa va deixar via lliure a ERC per fer govern com a únic aspirant. Enguany s’havia configurat una nova candidatura encapçalada per Ester Pérez, que es va arribar a inscriure i així constava en la publicació provisional de llistes que va fer la Junta Electoral al BOPB del 26 d’abril. Tanmateix, poc després el partit va fer pública la seva renúncia en bloc al·legant pressions ciutadanes i «desqualificacions». Tot plegat, torna a assegurar l’alcaldia a ERC, que novament queda com a única formació que es presenta a Fonollosa.

La Junta Electoral dona uns dies de marge als partits perquè puguin corregir els possibles errors o irregularitats comeses en les llistes que presenten després que hagin estat impugnades d’ofici per la mateixa Junta o a instància de part. Per això, primer el BOPB publica les llistes provisionals, i uns dies després les definitives amb els errors esmenats (o les renúncies, com ha passat a Fonollosa).

Aquest ha estat el cas, per exemple, de Capgirem Moià (CUP) i de VOX, també a Moià, que han hagut de rectificar les llistes. En tots dos casos van ser impugnades perquè no complien el percentatge per sexe que estableix la llei des del 2016, i que obliga els municipis de més de 3.000 habitants a presentar llistes amb un mínim del 40% de membres de cada sexe. A la candidatura de Capgirem Moià hi havia 5 homes i 8 dones, i a la de VOX passava just al revés, perquè la integraven 8 homes i 5 dones. Uns i altres han hagut de corregir l’error, i ho han fet traslladant un dels membres de la llista a l’apartat de suplents. De fet, a la llista de Capgirem Moià no hi constaven suplències, de manera que ha hagut d’integrar un nou membre home per substituir Lis Viladrich, que era la número 11, i ha passat com a suplent perquè a partir de l’esmena si que s’ha obert aquest apartat. VOX ja el tenia i s’ha fet un intercanvi de posicions entre Pedro Viscasillas (que tancava la llista), i Lídia Mesa, que era suplent i ara és ella qui tanca la llista com a número 13.