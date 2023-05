La Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha celebrat aquest dijous la XII Jornada de Recerca i Docència, amb l’objectiu d’acomiadar la darrera promoció de residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària formats a la institució. Es tracta de 22 metges i metgesses i 10 infermeres, un 30% de les quals continuaran treballant als equips d’atenció primària de la regió central, un cop finalitzada la seva residència. També hi han assistit una desena de llevadores internes residents d’altres unitats docents de la Catalunya Central, pertanyents als hospitals de Vic, Manresa i Igualada, que fan bona part de la seva formació als CAP.

La benvinguda ha anat a càrrec de la directora i l’adjunta a la Direcció del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès, Elisabet Descals i Montserrat Carrascós, respectivament, i el coordinador docent de EAP Sagrada Família | Manresa (CAP Sagrada Família), Carles Pardo. El metge ha animat els residents a quedar-se treballant al territori un cop finalitzada la residència, i Elisabet Descals, per la seva banda, els ha felicitat per la tasca realitzada durant la seva formació (de quatre anys, en el cas dels professionals de medicina, i de dos, en el de les infermeres), que ha coincidit amb el període de la pandèmia. També ha fet menció de la incorporació de nous perfils professionals a l’atenció primària (nutricionistes, fisioterapeutes, higienistes...), «que ha de permetre que els especialistes de medicina i infermeria puguin dedicar-se a les tasques que aportin un alt valor afegit», i ha parlat del model UBA3 com a novetat en l’organització dels equips on treballaran els residents, el qual atorga a cada ciutadà tres professionals sanitaris de referència.

La Jornada també ha comptat amb una conferència a càrrec de l’alpinista osonenc Ferran Latorre, el primer català que ha aconseguit escalar els 14 cims de més de 8.000 metres del planeta, el qual ha posat el seu projecte de vida com a exemple de «persistència i treball en equip», valors també fonamentals en l’àmbit de la salut.

Posteriorment, s’ha donat pas a la presentació dels treballs finals de recerca de la quarantena de residents participants a l’acte, repartits en tres taules que han moderat tutors i coordinadors docents de l’ICS Catalunya Central: el metge del CAP Anoia Xavier Cantero, la metgessa del CAP Manlleu Cristina Muñoz i la infermera del CAP Sagrada Família de Manresa Montserrat Sallés. Entre els treballs de recerca s’han exposat estudis sobre infeccions de transmissió sexual, teràpia amb animals per a població anciana amb demència, nous diagnòstics en patologia cardiovascular, ús i abús de benzodiazepines i opioides en dones víctimes de violència masclista i trastorns relacionats amb el consum d’alcohol, cocaïna, psicofàrmacs, tabac i cànnabis durant la pandèmia a la Catalunya Central. Tots els treballs han estat supervisats pel Grup de Suport a la Recerca de la Catalunya Central.

La cloenda de la Jornada ha anat a càrrec de Laura Camps, cap d’estudis de l’ICS Catalunya Central; Emi Camprubí, presidenta de la subcomissió d’infermeria; Nàyade Crespo, coordinadora de l’ASSIR Bages; i Anna Forcada, gerent territorial. Camps i Camprubí han fet una crida a posar en valor l’especialitat en un moment «que sabem que és complicat», i han agraït als residents la «implicació, humanitat, capacitat d’adaptació i perseverança que heu demostrat al llarg d’aquest temps». Crespo, per la seva banda, ha donat les gràcies a les llevadores que es queden a la Catalunya Central i ha demanat a les que marxen: «Recordeu el vostre bressol docent i tot el que us han transmès les vostres tutores».

En la seva intervenció, la gerent ha subratllat la importància de fer recerca a l’atenció primària i ha volgut fer un reconeixement a tutors i docents: «No podríem ensenyar si no hi hagués gent que ensenyés. Sabem que la realitat que viviu és complexa, per això vull fer evident el meu agraïment». Forcada també ha donat les gràcies als residents que han triat la Catalunya Central per fer la residència, als que ja han acabat la seva etapa de formació i als que s’incorporaran el proper 23 de maig.