Nou revés al govern del PSC i el GIIS a l'Ajuntament de Súria, que es troba en minoria amb 6 dels 13 regidors del consistori. Al ple d’aquest dijous ha vist frustrat l’últim intent per deixar lligats aquest mandat els projectes per a la construcció del futur centre cultural amb la nova biblioteca al solar de l'antic cinema Califòrnia i el centre per gent gran de Cal Pau. L’aprovació dels projectes no ha prosperat perquè l’oposició (ERC, l'aiS, Junts i el regidor no adscrit, Pere Requena) hi han votat en contra.

L’actual govern municipal aposta per construir el Servei d’Atenció Assistencial Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) per a la gent gran al lloc on hi havia l'edifici de Cal Pau, mentre que l’oposició hi voldria ubicar la nova biblioteca, que l’equip de govern proposa de fer al solar de l’antic Califòrnia. El conflicte s’ha allargat fins a l’últim ple del mandat quan l’oposició ha tombat de nou les intencions del govern, que presentava a la sessió plenària l’aprovació inicial del projecte executiu de la Biblioteca de Súria i l’aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució del SAIAR. Cap de les dues propostes va prosperar amb els 7 vots en contra de l’oposició i el 6 a favor del govern.

L’alcalde de Súria, Albert Coberó, ha lamentat que l’oposició no hagi permès «com a mínim aprovar els dos projectes». Ha apuntat que d’aquesta manera encara que hi hagués un canvi de govern «el nou pot decidir si ho tira endavant o no, però com a mínim hauríem fet un pas més i no ens endarrerim en els terminis», un fet que pot comportar la pèrdua de les dues subvencions que ja hi ha atorgades. Coberó, lamenta que «s’han posat en risc subvencions per qüestions partidistes i electoralistes» i, per això, creu que «per responsabilitat» l’oposició hauria d’haver aprovat els projectes. L’alcalde ha reiterat que la seva voluntat, si tornen a liderar el govern de Súria, és tirar endavant els projectes del SAIAR i de la Biblioteca i Centre Cultural, amb la intenció de licitar les obres el mes de juliol per començar el treballs a la tardor.

Per la seva banda, ERC, principal grup de l’oposició, assegura en un comunicat que es tracta de «dos projectes milionaris que l'actual equip de govern en minoria vol tirar endavant sigui com sigui, però sense acostar posicions ni apostant pel diàleg constructiu». Segons apunta la formació, «aquests dos dictàmens es van votar desfavorablement a les comissions informatives de la setmana passada i, per tant, no haurien d'haver passat pel ple» però diuen que «l’alcalde va fer cas omís de la majoria del plenari i tirant pel dret va tornar a portar a l'ordre del dia els dos punts».

En aquest sentit, ERC recorda que tant la seva formació com també la resta de l'oposició, fa més d'un any «vàrem reclamar un referèndum per desencallar aquesta situació i darrerament amb la proximitat de les eleccions municipals vàrem demanar esperar el resultat de les urnes».

La ubicació de la nova biblioteca i la idoneïtat de construir un centre de dia per a la gent gran han estat els dos projectes estrella d’aquests quatre anys, que han mantingut en peu de guerra al govern i l’oposició. Ara, s’haurà d’esperar el resultat de les eleccions i veure com ho afronta el futur govern.