La 15a edició de la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet ha omplert de vida els carrers del centre del poble durant tot el matí d'avui dissabte amb parades, recreacions històriques i activitats culturals de tota mena. Aquest any, la fira se centra en dues efemèrides que van suposar un abans i un després pel municipi: la construcció del pont i l'arribada de la llum a la vila ara fa cent anys.

L'alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, ha fet una valoració molt positiva de la bona situació que hi ha hagut als carrers del poble durant tot el matí. Es patia per la climatologia, però el matí ha estat radiant. Delgado ha recalcat que la Fira del Vapor és "un esdeveniment que es viu amb molta intensitat a Sant Vicenç".

L'ambient festiu dels carrers i totes les persones vestides d'època han confirmat les paraules de l'alcaldessa. La cercavila que ha sortit de la plaça Onze de setembre i ha passat per tot el carrer Gran ha comptat amb la participació d'unes 200 persones vestides com es feia antigament. Una de les veïnes que anava vestida com ho feia la gent que va viure ara fa un centenar d'anys ha dit a aquest diari que "ho porto fent des de ben petita i em fa molta il·lusió".

Un dels actes culturals més destacats ha estat la representació històrica "Les autoritats i el pont", que s'ha dut a terme a les 12 del migdia a la plaça Clavé. Una obra de teatre que ha recreat el moment previ a la construcció del pont que comunica amb la carretera c-55, que va suposar un gran avenç en les comunicacions del municipi. Un dels personatges més importants d'aquesta representació ha estat el batlle de Sant Vicenç de l'època: Àngel Vilà i Llonch, que va estar al cap de l'Ajuntament del 1919 al 1921. La seva implicació en la construcció del pont va ser tan implacable que l'alcalde va aconseguir ser condecorat amb la insígnia de Cavaller de la Creu d'Isabel la Catòlica.

A 3/4 d'1 del migdia s'ha fet un dels actes més populars de tota la fira: el concert vermut, que en l'edició d'enguany ha anat a càrrec del grup "Smooth Band". L'alcaldessa ha recordat que aquesta activitat va començar durant la pandèmia i ja s'ha establert com un imprescindible a una de les fires més emblemàtiques de Sant Vicenç de Castellet. Delgado ha dit que "és una activitat que crida l'atenció i funciona molt bé".

A la plaça Clavé hi havia les parades de totes les entitats del municipi, tant les culturals com les esportives. Destacava per sobre de totes la del centre excursionista de Sant Vicenç, que han muntat un rocòdrom al mig de la plaça perquè els més petits poguessin gaudir de l'experiència d'escalar.

Cap de setmana sense campanya

A vuit dies de les eleccions municipals, aquest cap de setmana Sant Vicenç de Castellet ha quedat completament eclipsat per la Fira del Vapor i no es farà cap acte de campanya electoral de cap dels partits que es presenten per governar el municipi.

Per l'actual alcaldessa, que opta a la reelecció, la fira és "un parèntesis agradable" de l'agenda de campanya, tot i que confessa que "per als que estem governant és complicat perquè és un gran esdeveniment que no ens ha permès centrar-nos en la campanya al 100%". Ha dit que tots els alcaldables estan a la fira i poden parlar amb els veïns per palpar l'ambient preelectoral.

Més actes per demà

Demà diumenge serà l'últim dia de fira, un dels actes més destacats de la jornada serà la passejada de gegants que està previst que comenci el 1/4 d'1 a la plaça Onze de setembre. Per la tarda, a 2/4 de 6 hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers.