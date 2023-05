La CUP de Navàs ha presentat el seu programa electoral per a la propera legislatura, que inclou més de 230 propostes en àmbits com el de la sobirania energètica, l'urbanisme, l'eix social i d'atenció ciutadana, i les millores en equipaments. L'acte, que va omplir el Centre Enoturístic de la població, va servir per desgranar algunes de les accions previstes per als propers quatre anys.

L'encarregat d'encetar la presentació de les principals línies a seguir, va ser l'actual alcalde, Genís Rovira Barat, que va parlar d'unes propostes «aterrades a la realitat, pensades, treballades i factibles de fer», amb l'objectiu revalidar l’alcaldia tot cercant una millora dels resultats dels últims comicis. Després van prenbdre la paraula altres regidors. D’entre les propostes, en destaquen moltes que segueixen la línia d’apostar per les renovables i avançar en la sobirania energètica per reduir la despesa en aquest àmbit. Instal·lació de plaques solars en diversos espais, com al Pavelló Blau, la Pista Sant Jordi o La Devesa. A nivell urbanístic finalitzar el tram del passeig de l’Alzineta, la urbanització de la zona del pavelló Blau, el passatge del Riu, dignificar el tram nord de la Carretera de Berga o transformar la Plaça Gaudí en un refugi climàtic. En l’àmbit social, es vol posar més èmfasi en la salut mental i les addiccions entre joves, i es proposa un pla de millora general per a la Residència, que passa per la millora salarial i laboral de les treballadores tot conservant-ne la gestió pública; també es planteja la millora de l’accessibilitat al Casal de la Gent Gran i es vol reforçar l’envelliment actiu. En d’altres àmbits, es planteja la municipalització del servei de jardineria, l’enfortiment de l’Oficina Local d’Habitatge i de l’OMPLE per seguir fomentant la formació i l’accés al mercat laboral, l’apropament de l’administració a la zona del Cardener i a la gent gran, la instal·lació de la gespa a La Devesa o un pla de millora dels equipaments esportius. Va cloure l’acte Jaume Casals Ció, més conegut com a Tai, alcaldable per aquest comicis, en què va defensar la bona feina feta els darrers 12 anys i va posar en relleu la llista que encapçala, molt diversa, amb més presència femenina, amb persones de tots els nuclis principals del municipi; en definitiva «una llista diversa, que fa poble, que és jove i és capaç de seguir amb la feina ben feta d’aquesta darrers anys».