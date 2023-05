Acompanyat de Josep Rull, el candidat de Junts per Sant Joan de Vilatorrada, Eduard Mata, va exposar els eixos programàtics del que seria la seva acció de govern i es va reivindicar com la «única força amb visió estratègica de present i futur».

En l'inici de l'acte es va fer una breu biografia del candidat, qui tot seguit va adreçar un agraïment a Gil Ariso, que va ser alcalde vuit anys, durant els quals l’ara candidat va ser un dels seus regidors a govern, i que ara tanca la llista.

Eduard Mata va dividir les idees prioritàries del programa en tres eixos principals: l'atenció a les persones, els reptes urbanístics i la nova governança on va incidir en l'estil de govern i l'economia productiva al municipi. Mata va voler deixar clar que el seu programa polític per Sant Joan de Vilatorrada tenia un caire absolutament «propositiu i constructiu», davant el que considera que ha estat un mandat, l’actual, «que ha tingut una actitud passiva».

El cap de llista de Junts va exposar que Sant Joan «ha de ser el primer municipi realment inclusiu i apte per totes les mirades i comprensions de l'entorn. Els joves, la gent gran, les persones amb diversitats funcionals, les famílies, les entitats, els més vulnerables...». I va anar explicant quines propostes portarien a la pràctica per a cadascun d'aquests col·lectius «per possibilitar que la gent pugui fer el seu projecte vital al municipi i que ningú no es quedis enrere».

En l’àmbit dels reptes reptes urbanístics, Eduard Mata va concretar que els projectes de Junts passen per la urbanització de la zona de fàbriques i projectar un centre d'interpretació del tèxtil al Cardener; l'acabament de l'avinguda Torrent del Canigó, la remodelació de l'entrada sud del sector del Palillo, una plaça de la Pau nova i amb consens veïnal i continuar amb l'actualització i modernització de les instal·lacions esportives.

En el darrer apartat, El candidat a l'alcaldia de Sant Joan per Junts va posar èmfasi en «tenir perspectiva i projectar el Sant Joan que volem els pròxims 20-30 anys». Va remarcar que Junts és «l'aposta de la bona gestió, de la transparència i bon govern, com ja vam demostrar durant els mandats del 2011- 2019», assegurant que agilitzarien l'administració en allò que des de l'àmbit municipal poguessin, ja que l'Ajuntament «ha de formar part de la solució i no dels problemes de la ciutadania, el comerç i les empreses». Mata també va insistir a exposar que «hem d'estar al costat d'aquells que generen riquesa pel municipi, per això, tenim una bateria de propostes per les empreses i el comerç».

Seguidament, Mata va passar a presentar els membres de la llista. L'acte el va cloure l'exconseller de Territori Josep Rull, qui va destacar del candidat que «té el municipi al cap amb una empremta social i d'atenció a les persones, segurament fruit de la seva formació i tasca professional». També va voler exposar la necessitat de «poder ser decisius al país per poder tenir les oportunitats i els recursos que Catalunya necessita i que sense la independència mai no tindrem».