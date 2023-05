Junts per Sant Vicenç demana a la Generalitat el desdoblament real de la C-55, amb dos carrils per banda, en contra de la proposta que defensa el Parlament i ja inclosa en els pressupostos del 2023 de convertir aquesta carretera en una via de 2+1 carrils a l'alçada de Castellgalí. El partit considera que aquesta darrera opció "no soluciona el cul de sac en què es troba aquesta via, per on passen més de 32.000 vehicles diaris".

Junts insisteix que la proposta de la Conselleria de Territori de la Generalitat de fer una via de 2+1 carrils eludeix altres projectes ja existents, tenint en compte que la C-55 en el tram entre Castellbell i el Vilar i Manresa té redactats, des de l’any 2015, els projectes constructius de desdoblament i amb el tràmit ambiental realitzat. No licitar les obres de desdoblament és un tema únicament de voluntat política, sostenen els postconvergents. En aquest sentit, Junts vol denunciar que la decisió de la Conselleria de descartar aquests projectes i de redactar-ne uns de nous amb canvi de traçat i renunciant al desdoblament, "comporta llençar a la paperera molts esforços i diners destinats a la seva redacció i endarrerir uns quants anys més les inversions a la C-55". A més, diu que aquesta decisió té una conseqüència greu per a Sant Vicenç de Castellet i per al Pont de Vilomara, que és la d’"haver de renunciar a tenir un accés directe des de la nova C-55 desdoblada", que preveia un dels projectes esmentats. Concretament es preveia la construcció de nous viaductes sobre el Cardener permetent accedir al municipi de Sant Vicenç a través de l’enllaç de la nova variant de la C-55 amb la carretera del Pont de Vilomara. La pèrdua d’aquest accés, a més, té el suport de l’actual equip de govern de Sant Vicenç, ja que en el seu avanç del nou POUM s’elimina aquest accés nord del municipi, que sí que estava previst en el POUM anterior. Junts per Sant Vicenç "estem convençuts que ens trobem en un moment crític per al futur del nostre municipi". En aquest sentit el candidat de Junts per Sant Vicenç de Castellet a l’alcaldia, Dani Mauriz, manifesta la seva disconformitat "amb aquesta doble decisió per part de la Conselleria de Territori i per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç que aboca el nostre municipi a una pèrdua de competitivitat i de futur. No ens podem permetre hipotecar el futur industrial i de creixement econòmic, ni renunciar a un accés nord al nostre municipi, que faciliti la mobilitat i descongestioni el volum de vehicles de la nostra vila a certes hores punta". Per això, insisteix que des del partit "lluitarem per la reversió d’aquestes decisions perquè Sant Vicenç no es pot quedar enrere, i és una qüestió només de voluntat política que es faci realitat el projecte que necessitem per a la C55".