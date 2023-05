El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, i la directora de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Miriam Moysset Gil, han fet arribar aquest dilluns als representants institucionals del Lluçanès el nou mapa administratiu oficial de Catalunya escala 1/250.000, que inclou la recent creada comarca, així com sengles cartes de presentació del treball.

El Parlament va aprovar el passat 3 de maig la llei de creació de la 43a comarca de Catalunya, el Lluçanès, que inclou nou municipis: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars, Sobremunt i Prats de Lluçanès, que n’és la capital. Finalitzava així un procés iniciat el 2010 per dotar d’una delimitació administrativa pròpia aquest territori, fins ara dividit entre les comarques del Bages, el Berguedà i Osona.

L’ICGC, que és l’ens dependent del Departament de Territori encarregat d’elaborar la cartografia oficial de Catalunya, ha modificat el mapa comarcal d’acord amb l’aprovació de la llei.

En la carta que acompanya el mapa lliurat als representants municipals del Lluçanès, el conseller Fernàndez ha posat en valor que “aquest mapa reflecteix la voluntat ciutadana majoritària expressada en les urnes i que ha estat reconeguda finalment pel Parlament”. “La nova comarca és una solució política i administrativa per constituir una entitat administrativa pròpia amb la voluntat que esdevingui un instrument per millorar la vida de la gent”, ha expressat el conseller.

De la seva banda, la directora de l’ICGC, Miriam Moysset, ha aprofitat la seva carta per “destacar el compromís de la nostra institució en la provisió de geoinformació de qualitat, detallada i actualitzada, necessària per a una planificació adequada i per al desenvolupament sostenible del territori”. Moysset ha informat als alcaldes que el mes de juliol estarà disponible el mapa comarcal del Lluçanès escala 1:50.000.