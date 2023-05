L'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) i l'Institut Català de la Salut (ICS) han lliurat els ajuts anuals a la recerca en atenció primària de salut a un total de 23 investigadores i investigadors, a través de cinc convocatòries destinades a finançar la intensificació en recerca, la realització de tesis doctorals, les estades en centres de recerca estrangers o l'impuls de projectes específics. Entre les premiades hi ha les investigadores de l'ICS Catalunya Central Berta Rodoreda, Glòria Saüch i Marta Castillo.

Les beques volen incrementar la recerca de qualitat en el primer nivell assistencial a través del finançament de projectes, tesis doctorals o estades a l’estranger

«La recerca de l'IDIAPJGol ens ajuda a tenir un model de qualitat en l'Atenció Primària», ha remarcat el director gerent de l'ICS, Xavier Pérez, durant la benvinguda a l'acte d'entrega dels ajuts. Josep Basora, director de l'IDIAP Jordi Gol, ha apostat per seguir augmentant els recursos destinats a beques de recerca en àmbits com la mobilitat, perquè més investigadors puguin formar-se en centres de prestigi internacional i després aportar aquest coneixement a casa nostra. Per la seva banda, la directora d'Atenció Primària de l'ICS, Ariadna Mas, ha animat els presents, més d'un centenar de professionals vinguts d'arreu del territori, a investigar també «en noves tecnologies i obrir nous camins en l'Atenció Primària».

Ajuts i beques atorgades

Tres investigadores de l’ICS Catalunya Central han estat premiades amb ajuts per a la recerca. Berta Rodoreda Pallàs ha rebut una de les beques del 19è Ajut ICS a l'Impuls d'Estratègies de Recerca dels Grups mitjançant la Intensificació d'Investigadors/es, que consisteix en l'alliberament de fins al 50% de la jornada laboral per fer recerca durant dos anys i impulsar el projecte «Determinants socials de la salut».

Per la seva banda, Glòria Saüch Vilamaña ha estat una de les dues beneficiàries del 4t Ajut per a la creació de places d'Alliberament Estable d'Investigadors/es sènior, que suposa un alliberament de fins al 100% de la jornada laboral per a recerca durant quatre anys i que li permetrà impulsar «Estratègia per potenciar el Grup de Recerca de Promoció de la Salut en Àmbit Rural a la Catalunya Central».

En el cas de Marta Castillo Rodenas, ha rebut un ajut per a l’alliberament del 25% de la jornada laboral durant dos anys, amb el qual desenvoluparà «Avaluació multicèntrica en un entorn rural d'un procés de teleconsulta aguda pediàtrica a l'Atenció Primària».

Projecció internacional i ciència ciutadana

L'acte ha comptat amb una conferència de Lars Bjerrum, professor de la Universitat de Copenhaguen i un dels principals experts mundials en la investigació de les resistències bacterianes, que ha destacat que «la col·laboració internacional és imprescindible per trobar solucions sostenibles i accedir a les grans fonts de finançament. [...] Hi ha problemes globals com la lluita contra la resistència microbiana, segurament el principal repte de salut de les properes dècades, que només es poden abordar des de la col·laboració internacional». En la seva conferència, l'historiador i humanista Guillem d'Efak Fullana-Ferré, cap d'Acció Comunitària, Programes Públics i Comunicació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha projectat una mirada sobre com l'art pot contribuir a la salut, tot proposant diverses formes d'integrar-lo en la recerca i les polítiques de salut.

La recerca amb visió ciutadana també ha tingut un lloc destacat, a través de la taula rodona que han protagonitzat Sílvia Soler i Cristina Raso, del Col·lectiu de Persones Afectades per Covid-19 Persistent, i Eva Flo, de l'Associació d'Afectades d'Endometriosi de Catalunya Endo&Cat. El seu testimoni i el posterior debat amb els assistents ha servit per reivindicar la importància d'incorporar la ciutadania en els projectes de recerca, perquè aquests tinguin en compte la seva visió i responguin adequadament a les seves necessitats.