La compra de la finca de Cal Jorba per convertir-la en un parc verd obert al públic és una de les prioritats que expressen els santpedorencs de cara al proper mandat. I per al nucli antic es demanda sobretot fer-hi més carrers de vianants prohibits al trànsit. Així queda recollit en dues de les respostes d’una enquesta que han portat a terme conjuntament Ràdio Santpedor i alumnes de l’Institut d’Auro, els resultats de la qual s’exposen en la revista que l’emissora ha editat amb motiu de les eleccions municipals del proper 28 de maig. Una iniciativa que porta a terme des dels comicis del 2003 i que, per tant, compleix vint anys.

L’enquesta s’ha fet a un total de 274 santpedorencs escollits aleatòriament i s’ha realitzat presencialment, a peu de carrer. No hi ha una projecció de vot però si opinions que ajuden a configurar un panorama de la perspectiva ciutadana sobre temàtiques que afecten el municipi, sempre tenint present que la mostra és limitada.

L’adquisició de Cal Jorba, una finca de quatre hectàrees a tocar de la carretera de Navarcles de propietat privada però afectada pel POUM i per la qual hi ha negociacions obertes de fa anys, queda reflectit com un dels principals desitjos de la ciutadania, per la seva centralitat. En una pregunta en què se’ls demanava triar entre la compra d’aquesta finca o la millora de les instal·lacions de Cal Llovet, gairebé tres quartes parts opten per la primera.

Sobre quina prioritat hauria de tenir l’Ajuntament al nucli antic, el 51% demana fer-hi més carrers de vianants prohibits al trànsit i el 35% fer-hi més places d’aparcament. Quant a les comunicacions, el 45% vol que es millorin els accessos generals per carretera, i el 42% una millora del transport públic.

També hi és present un tema tan sensible com el de les vaquetes de festa major, activitat que ha quedat suprimida definitivament després del segon procés participatiu que va tenir lloc el setembre passat, en el qual va guanyar el «no» a la seva recuperació. L’enquesta apunta en la mateixa direcció, ja més més de la meitat (54%) diu que està satisfet amb el resultat final de prohibir-les. Els insatisfets son el 37% (a la resta li és indiferent o no respon). Ara bé, aquest resultat ‘topa’ en certa manera, amb els d’una altra pregunta en què es demanava, sobre diferents festes populars, si havien millorat, empitjorat o si estaven igual. En el cas de la festa major (dins la qual es programaven les vaquetes), el 65% diu que ha empitjorat. A més, en un apartat en què es demanava el que ha fet més bé i més malament el govern actual (d’ERC i Junts), en el primer apartat guanya l’eliminació de les vaquetes (24%) i en el segon la festa major (27%).

En relació amb les seves percepcions sobre el poble, el 93% dels enquestats expressa que està bastant o molt satisfet de viure a Santpedor; el 39% considera que en els últims anys ha millorat (el 22% diu que està igual i el 37% pitjor); el que se’n valora més és la tranquil·litat (35%) i l’ambient de poble (20%) i com a més negatiu posen la brutícia i la gestió de residus (el 35%) i la manca d’activitats i oci (20%).

En una puntuació del 0 al 10 de diferents àmbits aproven en general els diferents serveis municipals (des del 7,6 per a les piscines i la zona esportiva 5,6 de civisme i neteja i de serveis socials i sanitat) mentre que suspèn l’oferta d’habitatge.

Una última dada curiosa a una de les preguntes plantejades: en quin grau molesta als veïns el soroll de les avionetes que alcen el vol de l’aeròdrom de Sant Fruitós per als salts amb paracaigudes. El 55% diu que gens, el 21% poc, el 12% bastant i el 9% molt.