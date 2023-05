Junts per Sant Fruitós de Bages, candidatura encapçalada per Felip Echarri, proposa com un dels eixos diferencials del seu programa la creació del supervisor de nuclis del municipi. Aquesta figura recorreria setmanalment els cinc nuclis habitats (la Rosaleda, Pineda de Bages, Torroella de Baix, les Brucardes i el propi nucli de població de Sant Fruitós) amb la finalitat de resoldre incidències i desperfectes a la via pública, com ara llambordes que sobresurtin o mobiliari urbà malmès. Seria una persona amb perfil tècnic, per poder dedicar la jornada laboral a fer prevenció, detecció d’incidències, seguiment de la resolució i avaluació final de l’actuació.

Pla de seguretat integral Una altra de les línies d’actuació que planteja aquesta formació, segons ha detallat en un comunicat, és la de crear un pla de seguretat integral «que, a partir d’una anàlisi prèvia de la situació, compti amb tots els actors públics i privats en els àmbits de la seguretat i convivència, la seguretat ciutadana, els serveis d’emergències, bombers i Protecció Civil, els esports i espectacles i la mobilitat». Un cop feta l’anàlisi de la situació, «es proposarien i s’implantarien accions per aconseguir minimitzar riscos a la ciutadania i que, així, s’aconseguís millorar la convivència i la seguretat». Al programa electoral s’hi fa explícit que no es permetrà l'ampliació de l'aeròdrom i hi haurà rigor en el compliment de la normativa acústica, d'instal·lacions i de les naus La candidatura també s’ha posicionat clarament en contra de l’ampliació de l'aeròdrom que hi ha situat al municipi. Alhora, remarca que un eventual equip de govern de Junts per Sant Fruitós de Bages «serà rigorós amb el compliment de la normativa acústica, la d'instal·lacions i la de les naus». En el mateix comunicat també es remarca que un dels principals propòsits de Junts per Sant Fruitós de Bages és «escurçar la distància existent entre els veïns i veïnes i l'administració. Per aconseguir-ho, la candidatura es proposa implementar mesures eficients, transparents i simplificades que facilitin la interacció entre ambdues parts i, així, les peticions ciutadanes tinguin resposta en un període breu de temps».