Els caps de llista d'ERC, Junts i CUP de Santpedor i Castellnou de Bages han signat una carta de compromís impulsada per lAssembela Nacional Catalana (ANC) i el Consell Local per la República de Santpedor i de Castellnou de Bages en la que respecten la validesa del referèndum de l'1-O i afirmen que no pactaran amb cap dels grups que van fer possible l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola. Han signat els candidats de Santpedor, Agustí Comas Guitó, (ERC), Rubèn López Farrés (CUP) i Maria Roser Llobera Polo (Sumem per Santpedor Junts -CM). I a Castellnou de Bages, Domènec Òrrit Pujol (ERC) de Castellnou de Bages i Anna Norverto Vidal (Junts per Castellnou de Bages).

L’Assemblea Nacional Catalana i el Consell Local de la República de Santpedor i Castellnou de Bages va demanar aquest compromís seguint l’acord pres en assemblea de 9 de maig de 2023. Els signants de l'acord es comprometen a "reconèixer la validesa del referèndum d’autodeterminació de l’1-Octubre de 2017 i del seu resultat favorable a la independència de Catalunya, al reconeixement de la declaració d’independència feta al Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017, a no fer cap acord de govern amb altres candidatures o persones significades en la defensa de l‘aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, i a explicitar de forma molt clara aquests compromisos, en els documents del nostre programa municipal i en les presentacions públiques. Els repersentants de l'ANC i del Consell per la República han agraït el gest d'aquests candidats i en resposta s'han compromès a demanar el vot per a les tres formacions entre els seus afiliats.