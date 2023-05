Finalitzar les obres d’urbanització de la plaça de l’Església, seguint el criteri de les obres del carrer Major, acabar d’urbanitzar el passeig del Torrent del Canigó i fer tercera fase de la zona d’aparcament de l’Escola de Joncadella són tres de les prioritats programàtiques que posa damunt la taula Alternativa per Sant Joan de Vilatorrada, la llista independent que encapçala l’actual alcalde, Jordi Solernou, que opta a la reelecció després d’un mandat en que ha governat amb un pacte amb el PSC.

La formació, que farà l’acte de final de campanya aquest divendres, també destaca en un comunicat que es volen dur a terme diverses actuacions «per fer un Sant Joan de Vilatorrada més sostenible i cuidar el medi ambient», i ho concreta en la instal·lació d’una caldera de biomassa compartida per les escoles Joncadella i Collbaix, adequar a les escoles i al poble refugis climàtics i espais amb ombra; i continuar amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les cobertes dels edificis municipals, «tal com ja hem començat a fer aquesta legislatura, posant-les a les cobertes de la residència i de l’Escola Bressol Municipal El Xiulet», explica el candidat i actual batlle.

Un altre front de treball que plantegen és el d’ampliar el ventall d’oferta d’instal·lacions per a la pràctica esportiva. «Volem fer de la zona esportiva un espai on es puguin practicar una gran varietat d’esports en bones condicions», afirma Solernou, que en aquest sentit proposa la construcció d’una nova pista poliesportiva, així com reparar el terra del pavelló municipal i la creació d’un rocòdrom, una zona de cal·listènia i pistes de pàdel i de volei platja.

Pel que fa a les polítiques socials, aposta per «la creació d’una nova regidoria d’Habitatge i l’estudi de la viabilitat i ubicación d’una nova residència per a la gent gran al poble. D'aquí a uns anys, l'actual equipament no podrà encabir als santjoanencs i santjoanenques que tenen tot el seu dret a continuar vivint en el seu poble en les millors condicions possibles per a ells i els seus familiars».

Alternativa per Sant Joan tancarà la campanya aquest divendres al Parc Llobet a les 8 del vespre amb un acte amb actuacions musicals i parlaments dels integrants de la llista.