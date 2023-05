ERC de Sant Fruitós de Bages ha donat a conèixer el programa electoral amb què es presenta a les eleccions de diumenge amb l'objectiu de revalidar l'alcaldia amb Àdria Mazcuñan al capdavant, i amb la idea de seguir apostant "per la transformació del municipi".

Per fer-ho, el partit planteja un programa on hi consten 270 propostes organitzades en quatre eixos: transformació verda, transformació social, transformació econòmica, i transformació democràtica, que han de servir per explicar a la ciutadania les prioritats que es marca l’actual govern de Sant Fruitós. Mazcuñan ha reivindicat aquests propòsits amb el compromís de “treballar per un poble que posi el benestar de totes les persones al centre de les prioritats amb l’objectiu de seguir construint un futur millor per Sant Fruitós. Per això ens marquem aquests quatre eixos, perquè volem una administració més propera, que treballi per ser cada vegada més sostenibles i autònoms energèticament; per un poble que generi oportunitats tan d’ocupació com per emprendre nous projectes, on les empreses i les persones que hi treballen s’hi puguin desenvolupar amb garanties; i on tots els ciutadans respectin totes les maneres de pensar i viure. En definitiva, tenim la possibilitat de construir un poble on tothom hi trobi un lloc on establir-se i ser-hi feliç. Tenim la sort de viure en un poble amb aquest potencial i jo i el meu equip hi creiem fermament”,, apunta l'actual alcaldessa.

Pel que fa a la transformació democràtica, el partit destaca la proximitat amb les persones com un dels grans reptes de les administracions públiques i dels seus representants. Per això, considera "molt important poder plantejar polítiques que ajudin a transformar la societat en favor d’una democràcia cada vegada més forta", amb els ideals de "desenvolupar un govern proper i eficient". En aquest aspecte, ERC destaca elements com la implementació de nous sistemes d’atenció al públic, que inclou una nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb un sistema de seguiment de les instàncies i queixes rebudes. També proposa la instal·lació de noves pantalles informatives digitals a les entrades del municipi o la renovació de l’APP mòbil. Ho fa extensible als elements culturals i festius, amb propostes com la construcció d’un nou equipament cultural que inclogui un nou teatre, una sala polivalent i sales d’assaig, o l’ampliació de la tradicional Festa de l’Arròs a tot el cap de setmana.

A nivell econòmic, l’objectiu d'ERC per als propers quatre anys passa per garantir oportunitats, i que totes les empreses presents i les que s’hi vulguin establir "trobin l’entorn ideal i les instal·lacions necessàries". Entre les propostes en aquest sentit, hi ha la d'acabar de recepcionar i endreçar els prop de 600.000m2 pendents dels 2,2 milions de m2 de polígons total que ja té el municipi. "No es necessita més sol industrial", sosté ERC, sinó "tenir tot el sol destinat a activitats econòmiques a punt" perquè les empreses interessades s’hi puguin instaurar. També aposta per executar els diferents projectes de carrils per vianants i ciclistes que estan previstos de cara a la connexió d'aquests polígons amb el nucli. Paral·lelament, "cal seguir ajudant al comerç a arrelar i enfortir-se al municipi, treballant de la ma de l’associació de comerciants i reforçant accions com la festa del comerç o el mercat de Nadal", així com "bonificar a través d’ajudes els nous comerços i crear un mercat de productes de proximitat".

En l'eix de la transformació social, el programa d'ERC es marca com a objectius l’execució del programa de rehabilitació per als habitatges de la Natura i Torroella de Baix, la construcció del primer edifici d’habitatges municipals amb una subvenció ja atorgada d'un milió d'euros o l’impuls del Servei d’Àpats a Domicili augmentant-ne la capacitat i la difusió.

Finalment, aposta per la transformació verda, amb la voluntat de crear entorns sostenibles i el màxim d’autònoms en termes d’energia. Segons el partit, això inclou un model urbanístic que apropi l'entorn natural de Sant Fruitós "als seus ciutadans a la vegada que es creen espais públics agradables i que ajudin a enllaçar els barris entre ells". En aquesta línia, ERC recorda que en aquests gairebé tres anys de govern (després de la moció de censura) s'ha arribat al 40% d’autonomia energètica en edificis municipals, i l’objectiu és arribar com a mínim al 50% de l’autonomia i crear la primera comunitat energètica municipal de Sant Fruitós de Bages.

Per altra banda, també es plantegen projectes com la renovació de la xarxa municipal d’aigua o la dotació d’hidrants antiincendis a les urbanitzacions del municipi o convertir el Turó de la Torre Sanmartí en un pulmó verd de fàcil accés.