La ballada popular de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet torna aquest cap de setmana amb més bona forma que mai. Una nova colla, amb un trentena de joves balladors i balladores, s’incorpora enguany a la festa, que en sumarà un total de 16, amb prop de 350 balladors i balladores. La ballada infantil d’aquest dissabte també creix i tindrà una seixantena de participants. Com a novetat, es farà un sopar popular per completar la festa.

La plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es tornarà a vestir de gala diumenge per acollir de nou un dels seus actes més genuïns: la ballada popular de Gitanes. Els actes comencen aquest dissabte a la tarda amb la ballada popular de Gitanes infantil i juvenil, que reunirà una seixantena de dansaires i comptarà amb dues colles convidades: la de Lliçà de Munt i la de Parets del Vallès. Un cop finalitzada la ballada hi haurà animació infantil amb Maria Navarrete.

Enguany s’han potenciat les activitats a l’entorn de la ballada infantil amb l’objectiu de donar més rellevància a la festa i que «guanyi importància i no sigui només un complement de la ballada popular del diumenge», explica el president de l’Associació del Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, Pere Anton Llobet. Com a novetat, tot seguit, es farà un sopar popular amb 150 persones, «que farà la festa més llarga i completa».

El plat fort de la festa arribarà diumenge al migdia. Com és tradició, les colles participants sortiran des de l'església fins a la plaça de l'Ajuntament en cercavila, encapçalada pels gegants de Sant Vicenç. Seran precisament ells els que obriran la ballada amb el seu Vals de Castellet, per donar pas tot seguit al ball de Caldes, pròleg que homenatge els picapedrers que fa més d'un segle van portar la dansa al poble. Tot seguit serà el moment del galop, amb el qual es produirà l’entrada de les 16 colles d’enguany a la plaça. Serà el torn llavors de la proclamació per sorteig de la núvia de les gitanes del 2023 entre les noies que participen en el ball.

Amb ella i la seva parella al capdavant, es procedirà a la repetició del galop, que donarà pas a l’execució del cos de peces que componen el ball de Gitanes, els anomenats entremesos: el xotis, les catxutxes, les contradanses, la jota i el sempre punt àlgid del vals-jota. Per acabar amb el galop final, ja amb el públic afegit als balladors. Encara com a cloenda es farà la repetició del ball de Barons, en què els passos dels gegants es veuen replicats pels de les parelles de dansaires i el públic.

Enguany, destaca la incorporació d’un nou grup, la Colla Jove, amb una trentena de dansaires joves que, segons Llobet, «ens fa especial il·lusió perquè vol dir que tenim relleu i t’assegura el futur a llarg termini». Explica també que «per primera vegada entren tants balladors com balladores i a poc a poc anem cap a la paritat».

Les setze colles que participaran a la ballada són: Antics Dansaires, Exdansaires, Niu, Catalana, Castellet, Escola Sant Vicenç, FEDAC, Geganters, Club Natació Castellet, Esbart Dansaire Santvicentí, Picapoll, Vallhonesta, Nova, Coral Nou Horitzó, Puigsoler i la nova incorporació: la Colla Jove. En total, entre grans i petits aquest cap setmana el ball de gitanes tindrà uns 400 dansaires i «això no havia passat mai», diu Llobet.

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç, que es va incorporar l’any 2019 al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, és una tradició amb 116 anys d’història, que es fa recuperar fa 31 anys com a festa popular.