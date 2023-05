Junts ha fet el gran sorpaso a Sant Vicenç de Castellet, on ha capgirat resultats i ha aconseguit una majoria absoluta que fa que es garanteixi sense haver d’esperar pactes l’alcaldia del tercer municipi en població de la comarca.

La formació liderada per Dani Mauriz ha sumat en aquestes eleccions gairebé 1.800 vots, més que duplicant els de la segona força, ERC, que n’ha aconseguit 848. Aquests resultats han atorgat a Junts 7 dels 13 regidors que componen el consistori, i deixa fora de l’alcaldia qui l’ha ostentat en aquests quatre anys, la republicana Adriana Delgado, que amb un total de 3 regidors haurà d’agafar el rol de cap de l’oposició.

Junts com a tal s’estrenarà en el govern del municipi, però en part suposa un retorn, ja que una part important de les primeres posicions de la llista ja formaven part de les de Convergència que després de les eleccions del 2007, 2011 i 2015 van portar el timó del consistori, primer amb Joan Manuel Garcia i després amb Joan Torres com a alcaldes. De fet, qui el proper 17 de juny (data en què es constituiran els nous Ajuntaments) es convertirà en nou batlle, Dani Mauriz, és regidor a l’Ajuntament des del 2007, i en tres mandats ho va ser amb responsabilitats de govern. Mauriz, que és el primer cop que es presentava com a cap de llista, és diplomat en Ciències Empresarials, Graduat en Administració i Direcció d’empreses i MBA en Administració i Direcció d’empreses. A més, és director de l’Escola Montserrat de Formació Professional des de l’any 2000.

Dels resultats d’aquestes eleccions al municipi destaca la irrupció del grup independent Sant Vicenç Sou Vosaltres amb 2 regidors, i que 3 de les 8 llistes que hi concorrien no han obtingut representació (entre elles VOX). De fet, dues no han assolit ni 40 vots cadascuna.