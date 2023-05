El PP de Monistrol de Montserrat ha fet història amb la victòria obtinguda a les eleccions de diumenge, aconseguint els seus segons millors resultats des del 1987, l’any en què aquesta formació es va presentar per primer cop a les municipals en aquest ajuntament. Davant l’empat a 4 regidors amb ERC, però amb més vots que els republicans, el PP es posarà a treballar «des d’avui mateix» per intentar liderar el futur govern, segons ha explicat aquest dilluns la seva alcaldable, Núria Carreras. Això acabaria amb 5 mandats consecutius d’alcaldia del republicà Joan Miguel.

En aquests comicis el PP ha tingut el suport de 422 electors, més del triple que fa quatre anys i una cinquantena més que ERC, que n’ha perdut 135. Uns resultats que l’apropen al seu màxim històric assolit en unes municipals. Va ser en la seva estrena en uns comicis a l’Ajuntament després de l’era democràtica, l’any 1987, quan encara es va presentar com a Aliança Popular. Aleshores va aconseguir 564 vots, tan sols un més que CiU, que tanmateix es va quedar amb 4 regidors, mentre que els socialistes en van obtenir dos. El popular Josep Janer va obtenir l’alcaldia en un govern en minoria, però la situació es va capgirar un any després amb una moció de censura presentada per CiU i que en les votacions va tenir el suport dels socialistes. Aquest gir va fer alcaldessa a la convergent Maria Àngels Queraltó.

Malgrat que la situació actual és més ajustada quant a regidors, el PP busca retrobar-se amb l’alcaldia després d’anys a l’oposició (amb un màxim de 2 regidors el 1995) o fins i tot sense representació (entre el 2003 i el 2011). L’aposta per Carreras al capdavant de la llista el 2015 ha atorgat als populars un representant en els dos darrers mandats i fins ara, que n’ha assolit 4. «Aquests resultats han demostrat la feina de 8 anys de treball per a Monistrol que hem fet des de l’oposició», apunta Carreras, «però ara el poble ha parlat i vol un canvi. Nosaltres anirem per aquest canvi amb un projecte fort al darrere», assegurava aquest dilluns. En aquesta lluita cap a l’alcaldia, el PP pren la iniciativa i està disposat «a parlar amb tothom i sense línies vermelles», perquè «el nostre projecte és per Monistrol i està per sobre de les ideologies».

Més enllà d’una possible aliança amb ERC com a segona força empatada en regidors, per aconseguir la majoria, el PP hauria de sumar dos partits entre la CUP, el PSC i Junts, que tenen un regidor cadascun. Es donaria la mateixa circumstància en cas que siguin els republicans els que intentin buscar suports per aconseguir ells l’alcaldia.