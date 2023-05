Les forces s’han igualat a Cardona, però no pas prou per impedir que Ferran Estruch (ERC) es garanteixi el seu quart mandat consecutiu com a alcalde. Els republicans han perdut un regidor (passen de 7 a 6) i el PSC n’ha guanyat 2 (passa a tenir-ne 4), però tot plegat (Junts es queda amb 1) fa que la força governant mantingui la majoria absoluta. Per tant, el futur consistori cardoní no té cap possibilitat de pacte i d’aquesta manera Estruch, que el 2011 era l’alcalde més jove de la comarca, passarà a convertir-se en un dels més veterans en el càrrec.