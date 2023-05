El PSC ha guanyat la partida electoral a Súria, i amb majoria absoluta, en uns comicis que es presentaven com un plebiscit davant l’embolic sobre el model d’equipaments que vol el poble i que ha marcat el joc polític durant tot el mandat.

Els socialistes gairebé han aconseguit doblar els resultats del 2019, passant de 4 a 7 regidors dels 13 que té l’Ajuntament, de manera que s’asseguren el futur govern. El podran revalidar, amb Albert Coberó al capdavant, però ara sense dependre del suport de ningú. De fet, el GIIS, que era el seu soci i amb qui feia bàndol contra la resta de forces en la qüestió dels equipaments, s’ha desplomat i s’ha quedat amb un sol regidor respecte els 3 que tenia en aquest mandat.

ERC, que liderava l’oposició i també el bàndol contrari en la qüestió dels equipaments, ha aguantat i manté els 3 regidors que tenia, tot i una lleugera pèrdua de vots. I el mateix ha passat amb Junts, en aquest cas amb alguns vots més que fa quatre anys però no n’ha tingut prou per augmentar representants, i conservarà l’únic regidor que tenia fins ara.

La CUP irromp per primera vegada en aquest ajuntament, amb un representant que no va poder aconseguir ara fa quatre anys.

La crescuda del PSC arriba després de quatre anys convulsos, en què la suma amb el GIIS va permetre inicialment formar un govern de majoria absoluta que es va perdre uns mesos després amb la sortida del líder del GIIS, que abandonava el partit i passava com a no adscrit. Era el mandat en què Albert Coberó s’estrenava com a alcalde. Ara ho tornarà a ser, i podrà governar en solitari, amb una majoria absoluta que, en principi té assegurada per als quatre anys.