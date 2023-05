827 a 826. Aquests són els ajustadíssims resultats de les eleccions municipals a Castellbell i el Vilar que, per un sol vot, van donar la majoria a Sumem, formació vinculada a ERC, i van desbancar a la històrica alcaldessa del PSC Montserrat Badia, que ha governat el consistori els últims 12 anys. La darrera papereta va desfer l'empat de les dues formacions i convertia Adrià Valls, que es presentava per primer cop com a cap de llista dels republicans, en el nou alcalde de la població del Bages sud. El PSC no es resigna del tot amb un resultat que va ser ajustadíssim i demanarà la revisió dels vots nuls per si n’hi ha algun que pugui decantar la balança al seu favor.

Castellbell i el Vilar va viure una nit electoral frenètica amb les dues formacions que optaven a governar el municipi, Sumem i PSC, frec a frec fins a l’últim segon del recompte. El resultat va ser tan ajustat que l’últim sobre que es va obrir de la darrera urna que quedava per comptabilitzar va ser el decisiu per donar la majoria als republicans i fer-se amb una de les alcaldies històricament dels socialistes. Finalment, es van registrat 827 vots a favor de Sumem per Castellbell i el Vilar - Acord Municipal, 826 per al PSC, 40 de blancs i 25 de nuls.

L’endemà de les eleccions l’alcaldable de Sumem, Adrià Valls, que ha estat regidor a l’oposició els dos darrers anys, s’ha mostrat satisfet per la victòria per la mínima que han donat el comicis a la formació que encapçalava, que suposarà un canvi de govern a Castellbell «després de tants anys d’inèrcia familiar», assegura. El vot de càstig cap a l’actual govern i la candidatura de Sumem, «més oberta i que aglutina gent de moltes ideologies diferents, tot i estar adscrita a ERC» creu que poden ser les claus de la victòria de la seva formació, que ha duplicat la representació al consistori i ha passat dels 3 regidors el 2019 al total de 6 que ha obtingut ara.

Per la seva banda, l’alcaldessa en funcions de Castellbell, Montserrat Badia, assegura que, tot i el resultat tan ajustat de les eleccions, «nosaltres estem tranquils perquè hem jugat net, hem respectat les regles del joc i tenim la consciència tranquil·la, cosa que d’altres no ho poden dir». Tot i així, davant la diferència de només un vot ha dit que «exercirem el nostre dret de demanar la revisió dels vots nuls» per assegurar ratificar el resultats. «Tot i que no ens fem il·lusions, no ens resignem», ha dit. Badia afirma que «estar a l’oposició no m’espanta perquè ja hi he estat i hi tinc experiència i si ens toca estar-hi farem bona feina perquè hem fet un bon equip». La històrica alcaldessa socialista ha lamentat dues coses. D’una banda, la baixa participació que hi ha hagut a les eleccions, que a Castellbell va ser del 55,08%, i, de l’altra, ha sentenciat que «la mentida fa guanyar eleccions».

El futur alcalde de Castellbell ha assegurat que està «molt agraït als 827 votants, però governarem pels 4.200 habitants» perquè afegeix «no es pot polaritzar el poble perquè com a servei públic no ens ho podem permetre». El cap de llista dels republicans s’ha mostrat amb «moltes ganes de donar el màxim i aportar l’experiència del nostre equip perquè no vam fer una llista només per guanyar sinó per governar perquè enteníem que el repte és enorme». Sumem es marca com a prioritats per aquesta legislatura la millora de les urbanitzacions, l’educació, la seguretat ciutadana, la neteja i la recollida selectiva «que hem de millorar perquè estem a la cua del Bages».