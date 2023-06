Alternativa per Sant Joan, que durant aquest mandat ha governat en minoria amb el PSC, ja ha iniciat les negociacions per reeditar l’alcaldia després que va guanyar les eleccions de diumenge amb 6 dels 17 regidors del consistori. Ara per ara, «estem oberts a qualsevol opició», apunta l’actual batlle i alcaldable. Jordi Solernou, però el partit té clar que aquesta vegada vol governar amb majoria absoluta (que se situa en 9 membres).

Defensar un executiu en minoria amb els 5 regidors que tenia fins ara Alternativa i els 3 que tenia el PSC «ha estat molt complicat» a nivell de poder defensar i impulsar propostes, sosté Solernou, i assegura que «no hi volem tornar perquè és ingovernable». Tanmateix, això no vol dir que es descarti una nova entesa amb el PSC amb qui, a més, ara ja sumarien majoria perquè tant Alternativa com els socialistes han guanyat un regidor cadascun i en tindrien 10. Haver pactat abans amb el PSC «ni ens obliga a continuar, ni ens fa descartar res», afegeix Solernou, si bé admet que pot prendre força l’opció amb Compromís amb Sant Joan, que també té 4 regidors, com el PSC, i per tant, aquesta aliança també garantiria la majoria absoluta. Compromís ha doblat la represnetació i ara s’ha convertit en segona força (per davant del PSC en nombre de vots). «Hem de ser conscients d’aquests resultats i de què ha votat la gent», diu Solernou. Apunta que «comença una altra etapa» en què ara per ara Alternativa ho deixa «tot obert» per explorar, i «sense línies vermelles». Això també inclou l’opció, en aquest cas a tres bandes, de formar un govern amb Junts (que té 2 regidors), i ERC (que en té 1), i que amb els 6 d’Alternativa també garantirien la majoria absoluta. El que es descarta, com a mínim a dia d’avui, és una aliança amb només una de les dues formacions, segons ha assenyalat Solernou.

Alternativa s’ha afanyat a obrir converses i ja ha tancat una primera ronda amb tots els partits després que aquest dijous al vespre hi havia programada l’última, amb Junts. De cara a la setmana que ve hi ha prevista una segona trobada, també amb totes les formacions, per mirar ja de prendre una decisió i tancar acords. En les negociacions «no hi ha res inamobible», apunta Solernou, i diu que es valorarà especilment «l’acostament de programes i també els equips que integren cada formació», i el seu encaix amb les diferents àrees que s’han de governar.

Solernou està «satisfet» pels resultats obtinguts diumenge, i a la vegada «sorprès» pel fet d’haver incrementat en una seixantena el número de vots tenint en compte la davallada de la participació.